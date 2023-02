Katastrofalan potres pogodio je Tursku i Siriju, a stotine ljudi ostale su zarobljene ispod ruševina. Mnogi od njih javljaju se na društvenim mrežama i traže pomoć, spasioce da ih pronađu i otkopaju.

Nakon razornog potresa magnitude 7,8 po Richteru koji je jutros pogodio Tursku i Siriju stotine ljudi ostale su zatrpane pod ruševinama.

Na društvenim mrežama objavljuju pozive u pomoć i pokušavaju objasniti gdje se nalazi objekt u kojem su zatrpani.

"Spasite me, molim vas", stoji u statusima koji kruže po Twitteru.

Tako je jednu fotografiju objavila i žena koja je zatrpana: "Ispod ruševina sam. Čekam pomoć."

Spasioci su u trci s vremenom kako bi došli do onih koji su živi.

Brojke poginulih i ozlijeđenih rastu iz sata u sat. Prema dosadašnjim informacijama, poginulo je više od 900 osoba u Turskoj, a ozlijeđeno je više od 5300. U Siriji je poginulo 320 ljudi, a na desetke je ranjenih.

DIYARBAKI- Many people are still waiting for relief and rescue team.



God please save them..



Update- 1006 Killed & 5590 injured.#deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/e0SaAXD2VI