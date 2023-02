Ogromne rupe na Baniji nastale nakon potresa mnogima su se usjekle u pamćenje. Pozornost ovih dana privlači divovski krater u Turskoj koju je, kao i Siriju, početkom mjeseca pogodio razoran potres u kojem je poginulo više od 50.000 ljudi.

Ogromna rupa promjera 37 metara i dubine 12 metara nastala je u Karapinaru, gradu u turskoj regiji Konya.

Veza između potresa i rupe zasad nije utvrđena, naime, kako tvrdi profesor Fetullah Arik s Tehničkog sveučilišta u Konyi: ''Došli smo ispitati o čemu se radi, no nismo mogli povezati potres koji je bio ovdje ili onaj koji je udario 6. veljače s nastankom ove rupe''.

''Nastala je oko 20 dana nakon jakih potresa tako da nije povezano s njima jer ako je trebalo doći do takvog urušavanja tla to bi se dogodilo kada se tlo treslo, a to ovdje nije bio slučaj'', kazao je Arik, piše westobserver.com

