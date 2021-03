Ne smiruju se tenzije u Petrinji. Građani traže podjelu donacija građevinskog materijala koji je stigao iz Slovenije i BiH, gradonačelnik Petrinje poručuje: "Nema šanse preko reda". Navodi da je tijekom poslijepodneva verbalno napadnut i da je u pitanju i njegova osobna sigurnost.

Dvadesetak Petrinjaca okupilo se ispred Stožera grada Petrinje kako bi dobili odgovor gdje je zapelo s dodjelom građevinskog materijala. Nestrpljivo iščekivanje podjele građevinskog materijala preraslo je u mirni prosvjed.

Petrinjci poručuju da neće odustati. "Mi odavdje ne idemo dok se ne podijeli ono što je stiglo. Ostajemo i preko noći. Bez građevinskog materijala ne idemo", odlučan je Ivo Vranić, jedan od okupljenih Petrinjaca.

Na teren je izašla i policija. Pozvao ih je sam gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

Potvrdio je to za DNEVNIK.hr i kazao: "Ljudi jednostavno žele preko reda doći do materijala koji je došao iz BiH i Slovenije. Mi smo to zaprimili i stožer bi trebao imenovati osobu koja bi to preraspodijelila svima onima koji su potrebiti i da za njih napravimo jedan dobar plan koji bi prema kvalitetnim kriterijima raposredio ono što smo dobili, a što je u ograničenim količinama i nikako nije dovoljno za obnovu svih 10 tisuća kuća".

Neće dozvoliti podjelu

"Jedan dio građana traži sve odmah, danas, kako bi došli do toga, međutim do sada je napravljeno puno nereda kad je u pitanju humanitarna pomoć i to mora ostati iza nas. Ovo ja neću dozvoliti da se daje i da u Petrinji radi tko što hoće", dodao je Dumbović.

"To neću dozvoliti, to su vrlo neugodne situacije, na meni je ogroman teret. Meni je žao što Petrinja doživljava jednu sliku koju ne bi trebalo. Treba imati odgovornosti prema 20 tisuća ljudi, a jedan dio ljudi ide agresivno jer je jako nestrpljiv, misle da mogu uzeti stvar uzeti u svoje ruke", istaknuo je Dumbović.

Navodi da su tu i službe koje rade svoj posao, poput MUP-a. "Mi nećemo nikako dozvoliti da se uđe nepropisno od građana koji bi htjeli raspolagati po nekih svojim kriterijima. Nema žurbe i nema više onoga što smo prošli u sedam dana kad je Petrinja punila naslovnice. Ja sam ostavljen sam s jednom vrstom ljudi koji su nezadovoljni i moram nositi teret neugodnosti i bezobrazluka koje proživljavam kao čovjek i hrvatski branitelj", požalio se Dumbović.

Pozvao je policiju

Navodi da je upravo on zvao policiju. "Ja sam zvao policiju oko 14 sati i rekao sam da na skladištu imamo informaciju da bi ljudi htjeli preuzeti preraspodjelu humanitarnih pomoći te da oni to spriječe i mislim da policija to drži pod kontrolom", rekao je Dumbović.

Petrinjci poručuju da će tamo ostati cijelu noć. Gradonačelnik im odgovara: "Mogu ostati koliko hoće, neću dozvoliti da čekaju nešto što bi trebalo napraviti po mjeri ljudi koji su, crveni, žuti ili zeleni, imali bilo koji oblik štete. Bez kriterija - nema šanse da bilo tko to dobije na silu, nema šanse", odlučan je Dumbović.

"U pitanju i osobna sigurnost"

"Povući ću pitanje ne samo svoje zaštite već i humanitarne pomoći. Ja mislim da je moja osobna sigurnost u pitanju, jer kad je osiguranje trebalo najviše biti oko mene, ostavili su me među ljudima koji su na mene imali strašan verbalni pritisak, nastojao sam ostati dostojanstven i istrpiti sve. To je bilo strašno, ali izdržao sam", kazao je Dumbović i požalio se na verbalni napad koji se dogodio u poslijepodnevnim satima od strane okupljenih građana, a koji je bio usmjeren na njega.

Deset šlepera građevinskog materijala stiglo je u srijedu kao humanitarna pomoć razrušenoj Petrinji. Dvadesetak ljudi došlo je u Mažuranićevu ulicu, gdje je uskladišten građevinski materijal, očekujući da će taj isti materijal biti podijeljen. No sva roba i dalje stoji pod ključem, a mnogi Petrinjci i dalje čekaju podjelu humanitarne pomoći.