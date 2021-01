Tjedan dana nakon potresa, pomoć na pogođena područja i dalje pristiže. No, volonter s terena upozorava - nema organizacije i događaju se stvari koje se ne bi trebale događati.

Brojni volonteri svakodnevno su na terenu u Glini, Petrinji i selima u okolici koja su razrušena nakon snažnog potresa u prošli utorak. Jedan od volontera, Tomislav Perković, i sam navodi kako je svakodnevno s ljudima.

Dobili agregate koje ne znaju upaliti

Do sada je, kaže, obišao dvadesetak zaseoka i informacije koje se dijele putem društvenih mreža često nisu istinite onima koje on vidi na terenu. "Puno je lažnih informacija, nije baš sve istina. Prije svega, gladnih ljudi nema", navodi Perković.

Dodaje da je prošao Glinu te 130 kuća u zaseocima oko Gline i Petrinje, razgovarao sa svim obiteljima. "Ljudi su dobili kućice, dosta ih je dobilo agregate, no dio tih ljudi, pogotovo oni stariji se ne znaju njima služiti, ne znaju gdje ide ulje, koje gorivo se toči u agregat, nitko im to nije pokazao", objasnio je Perković.

Hitan sastanak s predstavnicima Vlade i gradonačelnicima

Smatra da je hitno potreban sastanak volontera koji su na terenu i imaju točne podatke o tome što ljudima treba s gladonačelnicima pogođenih gradova i predstavnikom Vlade kako bi svi bili obaviješteni o pravom stanju stvari na terenu.

"Stvari dostavljaju ljudi koji nisu osposobljeni za to, ne znaju što ljudima treba, a traže se rešoi i buce, čizme. Mnogi su dobili kućicu, a na oglasima i po listama se i dalje nalaze kao oni koji su u potrebi. Sve je to veliki kaos u informacijama jer nema koordinacije, svatko radi onako kako misli da treba, a to nije dobro", dodaje Perković.

Najveći problem vidi u društvenim mrežama po kojima se dezinformacije šire. "Ajmo se skupiti, rasteretiti Petrinju i Glinu od prometa. Tu je puno prometa, a učinak je nikakav", objašnjava.

Perković kaže kako zna svaku kuću koju je prošao te da im ljudi počinju vraćati hranu jer im ne fali osnovnih namirnica. "Uzimaju deterdžente i higijenske potrepštine, a ima i onih koji naručuju da im donesemo pivu", dodaje.

Tovare u automobile i odvoze

"Treba organizirati ljude, da se zna tko što nosi, kome i zašto. Tako neće biti lažnih informacija. Puno ljudi tovare u svoje automobile, ne zna se ni tko su ni kamo idu. Hrana i ostale stvari odlaze. A i oni koji natovare automobil nemaju informaciju kome to treba odvesti", objašnjava Perković i dodaje kako će sutra iz karlovačkih pekara u sela kod Gline i Petrinje odnijeti svježi kruh i djeci krafne.

Navodi da ima i loših iskustava. "Ljudi su prevareni, izmučeni, i sad i taj potres. Reagiraju svakako. Jučer mi jedna bakica veli - 'Ako treba što reći, napravite mi kuću, ja ću potvrditi i reći što vi želite da kažem'", kazao je Perković i dodaje da se takve stvari moraju zaustaviti.

"U Petrinju je došlo petstotinjak kućica", rekao je i dodao da za dvjestotinjak nije siguran zna li se gdje su te da ih je nekoliko nestalo. Navodi i primjer jedne obitelji, pripadnika nacionalne manjine.

"Bio sam na jednoj adresi - tamo obitelj, u kući im je svjetlo, vidi se da žive unutra, a vani, na dvorištu kućica. Pitam gdje žive, oni tvrde - u kućici, a na prozorima u kući se pomiče zavjesa. I oni su na popisu potrebitih i taj su popis svi dobili", zaključuje Perković.