Dječak iz Sirije snimio je video zarobljen pod ruševinama zgrade u kojoj je živio. Snimanje je prekinuo novi potres.

"Evo ga opet! Evo ga opet!" povikao je sirijski dječak zarobljen pod ruševinama zgrade srušene u potresu neposredno nakon što je prekinuo snimanje.

Uplašeni dječak odlučio je snimiti video dok je pod ruševinama čekao spasioce. Za vrijeme kratke snimke čuje se još glasova, a on objašnjava da je riječ o njegovim susjedima. Pretpostavio je da se pod betonskim gromadama nalaze više od dvije obitelji.

Potresna snimka: Brat i sestra leže ispod ruševina, a gesta djevojčice ganula je svijet

"Snimam ovaj video jer ne znam hoću li preživjeti ili ću umrijeti. Ako ga podijelite, znači da sam se izvukao živ", poručuje dječak. Pokušao je opisati strahotu koju proživljava, ali nije mogao pronaći riječi.

"Ne možete shvatiti što osjećam ako ovo niste doživjeli. Samo ako ste bili pod ruševinama možete ovo razumjeti. Pogledajte sami", poručuje i okreće kameru prema mračnim i prašnjavim ruševinama.

Syrian Boy’s Message From Under The Rubble



This Syrian boy records himself from under the rubble after his home collapsed due to the earthquake.



“Ahamdulillah for everything”#Syria #PrayForTurkey #PrayForTurkeyAndSyria #PrayforSyria pic.twitter.com/8CV7fDZcPW