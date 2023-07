Podravka Highlander Velebit – planinarski događaj ovoga rujna obilježava sedmu obljetnicu

Ove godine, HIGHLANDER donosi i iznenađenja u obliku novih ruta. Pegasus i Orion formati vode sudionike potpuno novim rutama, otvarajući im perspektivu Velebita i Mediterana na sasvim drugačiji način. Bez obzira na slobodno vrijeme i razinu spremnosti na Podravka HIGHLANDER Velebitu svatko će pronaći format koji mu odgovara. Dokaz da ova planinarska avantura zaista povezuje ljude iz cijelog svijeta u želji za istraživanjem netaknute prirode na Velebitu je zavidan broj od sudionika koji, osim iz Hrvatske, dolaze i iz Amerike, Srbije, Slovenije, Ujedinjenog kraljevstva, Njemačke, Danske, Bosne i Hercegovine, Švedske, Cipra, Norveške, Irske, Austrije, Italije i Slovačke.

PR (Foto: Autor: Predrag Vučković)

HIGHLANDER Hercules ruta će sa svojih 100 km tijekom 5 dana sudionike voditi Premužićevom stazom sa Zavižana do Baških Oštarija, a potom i kroz čarobno Ramino Korito koje je jedno od posljednjih prašuma u Hrvatskoj. Sudionici će svoju planinarsku avanturu nastaviti planinareći pored impresivnih Hajdučkih i Rožanskih kukova koji su ujedno i strogi rezervati, te kroz prekrasni Nacionalni park Paklenica, sve do obale Jadranskog mora. Dok koračaju ovom nevjerojatnom stazom, sudionici će osjetit povezanost s netaknutom prirodom, jer ruta prolazi kroz dva Nacionalna parka – Sjeverni Velebit i Paklenicu te Park prirode Velebit.

PR (Foto: Autor: Bogdan Kosanović)

HIGHLANDER Pegasus ruta očarat će svojom ljepotom i pružiti autentično iskustvo istraživanja prirode. Polazna točka je u Baškim Oštarijama, odakle kreće 51 kilometar duga avantura koja će voditi do prekrasnog Panosa, mjesta za promatranje nevjerojatnog zalaska sunca. Nakon toga, avantura nastavlja prekrasnim stazama Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, otkrivajući netaknutu prirodu ovog područja. Posebna atrakcija ovog formata sudionicima će biti, uz posjet prašumi Ramino korito, pogled na Jadransko more i otok Pag. Prolazeći kroz kanjon Velike Paklenice i blizu Kamene Galerije, iskusit će čuda prirodnog fenomena krša i stići na Veliko Rujno. Kraj ovog formata smješten je na obali Jadranskog mora u Starigradu, gdje će sudionici proslaviti uspješan prolazak cijele rute.

Sudionicima najkraćeg formata, HIGHLANDER Orion ove godine donosi potpuno novu i zahtjevnu rutu koja spaja planine i more u jedinstveno iskustvo. Putovanje započinje i završava na obali Jadranskog mora u predivnom Starigradu - Paklenici, a sudionici će prolaziti kroz Nacionalni park Paklenicu, divlji potok Paklenice te se upustiti u avanturu istraživanja kanjona Male i Velike Paklenice. Ruta prolazi u neposrednoj blizini Kamene galerije, prirodnom fenomenu velebitskog krša, koju su sudionici slobodni posjetiti tijekom događaja uz odgovarajuću dozu opreza i bez velikog ruksaka noseći samo nužne stvari, poput vode, prve pomoći i sredstva za komunikaciju jer se radi o penjanju po stijenama i provlačenju kroz uske usjeke u stijenama. Njihova odlučnost i energija bit će nagrađena nevjerojatnim osjećajem pobjede na kontrolnoj točki smještenoj na Velikom Rujnu - mjestu koje otkriva skrivene čari prirode i pruža čarobne trenutke avanture!

Na Hercules formatu, uz ostale sudionike, avanturu života osjetit će i istinski zaljubljenik u planinarenje i talentirani glazbenik, Matija Cvek. Matija voli lutati po planinama i dolinama, izgubiti se i otkriti skrivena blaga prirode - stoga je Podravka HIGHLANDER Velebit pravi događaj na kojem će se njegova strast prema glazbi i ljubav prema planinarenju spojiti u jedinstveno glazbeno-planinarsko iskustvu koje će obogatiti Podravka HIGHLANDER Velebit događaj!

PR (Foto: Autor: Predrag Vučković)

Podravka HIGHLANDER Velebit je više od samog planinarskog događaja - to je prilika za povezivanje s ljudima koji dijele istu strast prema avanturi i prirodi. Na Velebitu, svatko će pronaći potpuni doživljaj jer je HIGHLANDER tim pripremio spektakularan program! U srcu planine, sudionici će moći uživati u opuštajućim satovima yoge, obogatiti se inspirativnim edukativnim predavanjima i promatrati nebeske ljepote uz večernje zvijezde. U večeri oko logorske vatre, prepustiti će se glazbi i toplini vatre, a kraj ovogodišnje avanture okrunit će veliko slavlje koje ih očekuje na cilju, gdje će stvoriti nezaboravne uspomene sa svim sudionicima ovog jedinstvenog događaja.

Neka rujan postane vaš mjesec otkrivanja, hrabrosti i povezanosti s prirodom. Pobijedite rutinu, osvježite duh i osjetite adrenalin na HIGHLANDER Velebit avanturi!

Registrirajte se već danas i osigurajte svoje mjesto na ovom jedinstvenom putovanju.