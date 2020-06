Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da će parlamentarni izbori biti održani unatoč trenutačnoj epidemiološkoj situaciji. Iz Crne Gore, gdje je u službenom posjetu, situaciju s koronavirusom i mogućnost odgode izbora komentirao je i predsjednik Zoran Milanović.

Predsjednik Milanović rekao je da Sabor nije raspušten u najboljem trenutku, ali da je sada raspušen i da izbori moraju biti održani.

"Ukoliko netko smatra da postoje materijalni ili zdravstveni razlozi da se to odgodi, da su toliko dominatni i prisutni, ukoliko zna koji je pravni okvir takvog rješenja, spreman sam ga saslušati. Ali, ne mislim da je to u ovom trenutku rješenje. Izbori su 5. 7. i nema tu cinizma. Što ste tražili, to ste dobili", rekao je Milanović.

Osim Božinovića, mogućnost odgode demantirao je i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, koji je dodao da smatra da Sabor nije prerano raspušten.

"Ne vjerujem da smo išli prebrzo jer ne znamo što se će događati na jesen, a u slučaju kada bi izbori bili ugroženi u jesen, tada bi došli u Ustavnu krizu", rekao je Jandroković.

Ipak, HNS je zbog porasta broja zaraza koronavirusom odlučio odgoditi stranačke aktivnosti.

"HNS prekida sve predizborne skupove, a pozivamo i ostale stranke da učine išta. Nastavit ćemo komunicirati digitalno, putem medija, telefonom, no ništa nije važnije od zdravlja građana", rekao je predsjednik HNS-a Predrag Štromar.

Restar je, rekao je predsjednik SDP-a Davor Bernardić, "zbog zaštite zdravlja građana" otkazao posjet Zadru, ali će nastaviti kampanju uz poštivanje mjera zaštitem. Isto tako, Domovinski pokret otkazao je aktivnosti u Dalmaciji, odnosno devetoj i desetoj izbornoj jedinici. S druge strane, Most ne planira otkazati svoje aktivnosti i pozivaju građane da izađu na izbore i istrpe epidemiološke mjere.

"Nismo imali nikakve masovne stranačke skupove. Imali smo druženja s našim simpatizerima, ali ne možete očekivati da mi sad odustanemo od ovih izbora kada su ih oni raspisali. Mi moramo poticati građane da izađu na ove izbore", rekao je Nikola Grmoja, politički tajnik Mosta.

Na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici okupili su se predstavnici platforme Možemo, koji su rekli da neće organizirate predizborne skupove.

"Vidjet ćemo kakav ćemo imat doček rezultata s obzirom na epidemiološke upute i mjere. Pokušavamo se ne rukovati s ljudima, što je stvarno teško jer nam ljudi prilaze", rekao je Tomislav Tomašević.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr