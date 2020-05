Sabor je donio odluku o svom raspuštanju. Završetak zasjedanja Sabora prije raspuštanja obilježio je sukob Gordana Marasa i Gordana Jandrokovića. Politički analitičar Žarko Puhovski napominje kako će ovaj verbalni cirkus u ljudima izazvati još veću zgađenost Saborom.

Uoči raspuštanja Sabora, SDP-ov Gordan Maras predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću dao je kacigu i poručio mu: "Evo, kad idete doma, da budete sigurni, a čujem i da ste alpinist".

Maras je nakon toga stao ispred Jandrokovića i razvio transparent na kojemu je pisalo "Izdali ste Zagreb, nemamo sinkopu".

"Nepristojni ste i primitivni kao i vaš predsjednik, molim vas da se maknete. Danas je zadnji dan i neću nikoga izbacivati niti kažnjavati", rekao je Jandroković.

Politički analitičar Žarko Puhovski napominje kako su takvim cirkusom saborski zastupnici, ponajprije Maras, htjeli u zadnji čas nešto ušićariti pred izbore.

"To im neće uspjeti. Ovo će samo podići razinu zgađenosti koju ljudi imaju prema Saboru i saborskim zastupnicima. Maras je bio predvodnik ovog showa, on je mislio da će otići s eksplozijom, a zapravo je djelovao otužno ponavljajući iste stvari", napomenuo je Puhovski i dodao kako je velika greška što se Sabor raspušta prije donošenja zakona o obnovi Grada Zagreba, ali i raspuštanja Stožera.

"Greška je što se Sabor raspustio prije raspuštanja Stožera jer sada nam samo ostaje Stožer kao jednostranačko tijelo koje kontrolira sve i može diktirati uvjete prije izborne kampanje.

"Jednostranački HDZ-ov Stožer"

Podsjetimo, Stožeru su dane ustavne ovlasti koje idu u zadiranje ljudskih prava. To je jednostranački, HDZ-ov Stožer, koji primjerice može donijeti odluku da neki otoci nemaju uvjete za izbornu kampanju, pa čak ni za izbore… To je potencijalno opasno jer imamo tijelo koje ne možemo kontrolirati, a Stožer ima ovlasti kakve god hoće i možemo se samo osloniti na to hoćemo li imati sreće prilikom njihovih odluka ili ne, a za sustav nije baš dobro da ovisi o sreći", upozorio je Puhovski.

Smatra kako bi bilo izuzetno važno da Predsjednik sazove izvanredno sazivanje Sabora, kako nam se ne bi dogodilo da nema sjednica četiri mjeseca.

Smatra kako se radi o intelektualno najslabijem sazivu Sabora od 90-ih godina jer nije bilo značajnijih govora i govornika, već je bilo "puno manipuliranja mandatima, ispraznih govora i pokušaja da se nametne show umjesto političkih debata".

Na današnju zadnju sjednicu nije došlo 25 zastupnika, a Puhovski smatra da se tom činjenicom Sabor dodatno osramotio.

"Velika je greška i to što je oporba glasala za raspuštanje Sabora. Time su prihvatili uvjete predizborne kampanje koji ne odgovaraju standardima demokratske kulture", rekao je zaključno Puhovski.