Račun jednog kafića u Kostreni ovih se dana često može vidjeti na društvenim mrežama.

Uz iznos koji trebate platiti, na računu jednog kafića iz Kostrene uz lozinku za WI-FI možete pročitati još neke informacije, točnije kolike poreze u ugostiteljstvu imaju turističke zemlje u okruženju.

Potez je to vlasnika Miroslava Jurja koji je, kaže, samo želio gostima približiti javno dostupne podatke o porezima koji su mnogo niži nego u Hrvatskoj.

„Koliko znam, u Njemačkoj su primjerice ugostiteljima dodatno snizili poreze zbog korone i to mi je zapravo dalo poticaj da ovo stavim na račune. Nisam politički aktivan u niti jednoj stranci, niti ima veze s bilo kime, samo sam htio da bude dostupno gostima kafića koji su uglavnom stalni, da pročitaju dodatne informacije“, rekao je Juraj u razgovoru za DNEVNIK.hr.

Dodaje da mu uopće nije bila namjera s time ići dalje od kafića. No, priznaje komentari su prilično šaroliki.

„Kao prvo, jako rijetko netko to primijeti i pročita. Kada je to došlo do interneta i počelo se dijeliti komentari su većinom negativni. Manji je broj onih koji me podržavaju, a mnogo više onih koji ni ne pokušaju razumjeti. Ljude to nažalost ne zanima, više ih zanima cijena parkiranja ili nečeg drugog“, kaže i dodaje kako na promjene u prometu i poslovanju kafića nakon što se fotografija proširila društvenim mrežama nije primijetio.

Kafić je, kaže, otvorio prije dvije i pol godine i zapošljava petero ljudi, od čega dvoje na pola radnog vremena.

„U drugim zemljama konobari imaju duplo veće plaće, marže su veće, može se bolje zaraditi. A kod nas su konobarske plaće među najmanjima. Inače sam poduzetnik i da nemam tog iskustva od ranije, kafić bi sigurno propao. Jako je teško opstati zbog ogromnih poreza, posao u ugostiteljstvu je prilično težak. Od deset otvorenih kafića, devet ih propadne, teško je završiti godinu s nekom dobiti. To je, nažalost, realnost“, kaže nam.