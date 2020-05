Vladimir Šeks komentirao je izjave Zorana Milanovića koji je rekao da je Šeks "negativni lik".

Prvo je Vladimir Šeks govorio o opozivu Zorana Milanovića, a onda se predsjednik u subotu na Mirogoju obrušio na Šeksa.

"Za gospodina Šeksa, kodnog imena Sova nitko nikad nije glasao. On je jedan od vrlo negativnih likova u zadnjih 30 godina i iza njega je ostao jedan vrlo teško izbrisiv trag institucionalni, netrag ustvari i bestrag. Neka pokrene. Tko zna, možda netko pokrene i istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata. Za to su mnogi bili pred sudom. Možda ne pravi. Jesam bio jasan", rekao je Milanović.

Vladimir Šeks nešto kasnije za N1 televiziju je rekao da je zaključio da je Milanović povrijedio Ustav jer je rekao da ne priznaje Dan državnosti koji je uveden zakonom, da ne priznaje Sabor.

"Time šalje poruku građanima: 'Ne priznajte zakone Hrvatskog sabora. Predsjednik je dužan štititi, tumačiti Ustav, držati se njega, ne može predsjednik pozivati građane da ne poštuju zakone koje je donio Hrvatski sabor", rekao je Šeks.

"To je neshvatljiva pojava u hrvatskom političkom životu da predsjednik Republike poziva na ignoriranje zakona. Tu sam ukazao da ignoriranje povreda Ustava za sobom može povući odgovornost za opoziv. Nisam predlagao opoziv niti to mogu, nego da može povući za sobom pokretanje postupka za opoziv", dodao je Šeks.

"Operacija Sova se vodila protiv mene"

Rekao je i da Milanović vrijeđa na osobnoj razini.

"Njegova reakcija je krajnje neozbiljna, osvetnička, osobna, uvredljiva, posebno stoga što je on umjesto da se ograniči na to da demantira moje tvrdnje je li povrijedio Ustav ili ne, na najnižoj razini osobne uvrede on me vrijeđa i da bih ja možda morao odgovarati za ratne zločine. Od strane srpskog tužiteljstva sam optužen davno za ratne zločine, a on priželjkuje da se ispita moja odgovornost za ratne zločine", rekao je Šeks i dodao što je značila operacija kodnog imena Sova.

"U mojoj biografiji, koju je napisao prof. Miškulin, stoji dokument gdje ministar obrane Gojko Šušak predaje Franji Tuđmanu dokument obavještajne službe gdje visoki časnik JNA ima to kodno ime i drugi dokument gdje su naše sigurnosne službe operaciju kodnim imenom Sova označili operaciju u kojoj se mene istraživalo da sam odgovoran za određene povrede zakona u Istri. Operacija Sova se vodila protiv mene", rekao je za N1.