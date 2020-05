Predsjednik RH Zoran Milanović na Mirogoju je komentirao aktualnu situaciju, ali je odgovorio i Vladimiru Šeksu koji je rekao da bi trebalo pokrenuti Milanovićev opoziv jer ne poštuje Ustav.

Povodom Dana državnosti predsjednik Zoran Milanović na Mirogoju je položio vijence. Komentirao je novi stari datum. Rekao je da to za njega nije Dan državnosti te da je ovo predizborni skup HDZ-a.

"Dan državnosti i takve odluke moraju biti konsenzualni, a ne žetonski, to nije odluka o poticajima za uljanu repcu. Simbolički datumi koji nas vežu moraju biti barem to da nisu nikom problematični", rekao je Milanović.

"Na današnji dan prije 30 godina konstituitan je Sabor u kojem je većinu imala jedna opcija za koju je glasala manjina hrvatskih graađana. To isticati kao Dan državnosti, to je pretenciozno. To su vrlo osjetljive stvari", rekao je.

Novinari su ga zamolili da komentira izjave Vladimira Šeksa koji je jutros na Hrvatskom radiju pozvao na opoziv Milanovića jer ne poštuje Ustav.

"Neka pokrene. Za gospodina Šeksa, kodnog imena Sova nitko nikad nije glasao. On je jedan od vrlo negativnih likova u zadnjih 30 godina i iza njega je ostao jedan vrlo teško izbrisiv trag institucionalni, netrag ustvari i bestrag. Neka pokrene. Tko zna, možda netko pokrene i istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata. Za to su mnogi bili pred sudom. Možda ne pravi. Jesam bio jasan", rekao je Milanović.

Komentirao je i jučerašnja uhićenja.

"Koliko sam vidio, uhićeno je jako puno ljudi. Svi su stranački ljudi. To poprima epidemijske razmjere. No vidio sam premalo", rekao je.