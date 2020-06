Restart koalicija predstavlja gospodarski program. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je da je današnja Hrvatska ispod svih potencijala.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić uvodno je kazao kako Hrvatsku očekuju velike promjene.

"Današnja Hrvatska je ispod svih potencijala. Hrvatska je i prije krize gospodarski zaostajala, nisu se koristili svi instrumenti rasta i razvoja. Umjesto da se približavamo europskom prosjeku, udaljavali smo se od njega i primicali dnu ljestvice kada je u pitanju standard života građana", kazao je Berdardić i dodao kako Plenkovićeva Vlada odlazi s rekordnim državnim dugom.

"Nezaposlenost je veća za 42.000 ljudi više nego prošle godine. Vlast nije adekvatno odgovorila na krizu, s toga je fokus našeg programa donijeti sve ono što Vlada nije donijela. Naš program se temelji na snažnoj političkoj volji. Cilj nam je u što kraćem vremenu Hrvatsku izvesti iz krize, a kriza je i nova prilika za početak", kazao je uvodno Bernardić.

Predsjednik SDP-a je spomenuo aferu vjetroelektrane i aferu Ina-MOL, rekavši kako je Vlada izdala nacionalne interese. Napomenuo je da je fokus gospodarskog programa Restart koalicije donijeti mjere koje Vlada nije: "HDZ je, kako bi pobjegao od odgovornosti, pobjegao u izbore."

Prioritete su prilagodili politikama i prioritetima Europske unije, dodao je i napomenuo da se Hrvatska nalazi na začelju po korištenju europskih sredstava, što planiraju promijeniti.

"Vlada je puna afera i nije sposobna ponuditi oporavak zemlje. Hrvatskoj je danas potreban novi početak", kazao je Bernardić.

"Novca ima, ali ne dolazi do građana"

Predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić istaknuo je kako će oporavak od koronakrize biti relativno kratak. Potom je naglasio da državi u ovom trenutku treba obnova potražnje: "Jučer objavljeni podaci kažu da smo na 10% potražnje u odnosu na prošlu godinu."

Kao drugu veliku stavku programa izdvojio je zaštitu radnih mjesta dodajući da je HDZ odbio njihov prijedlog u Saboru, a potom ga "kopirao".

"Prije mjesec i pol dana smo predložili važan Zakon o skraćenju radnog vremena koji je trebao otvoriti mogućnost podupiranja ljudi kojima je posao ugrožen. Danas ta ista Vlada, koja je odbila naš prijedlog, ulazi u taj projekt, razgovara sa sindikatima i poslodavcima. Drago nam je da nas kopiraju i prepisuju jer je to u interesu naših radnika i poduzetnika, ali Sabor više ne funkcionira i zakoni takve vrste se do iza izbora ne mogu regulirati", kazao je i dodao:

"Svi su gladni novca, a novca ima, no on ne dolazi do naših građana, do naših poduzetnika", kazao je Grčić.

Predsjednik SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica rekao je kako je kompletan rad ove Vlade s krizom otišao u vjetar. Očekuju nezaposlenost od 45.000 ljudi. "Od kada je SDP otišao s vlasti, gospodarstvo permanentno pada. Nakon 2015. godine dolazi do masovnog usporavanja gospodarstva", kazao je Tica.

Napomenuo je kako turizam ne može biti jedini oslonac za razvoj Hrvatske.

Boris Lalovac kazao je kako će gospodarstvo ove godine pasti 10 posto. "Mi smo bili u ovakvoj situaciji 2012. godine i što smo tada napravili? Prva mjera je kada vam padaju investicije je daljnje rasterećenje poreza na dohodak i povećanje neoporezivog dijela", rekoa je Lalovac.

Predstavljanje programa i govornici

Program predstavljaju predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić, predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić, predsjednica SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj Mirela Holy, član SDP-ova Središnjeg tima za gospodarstvo Zvonimir Mršić, predsjednik SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, potpredsjednik SDP-a Boris Lalovac te Marko Rakar, jedan od autora SDP-ove strategije digitalne transformacije.

Na predstavljanju programa su i predsjednici stranaka članica Restart koalicije - Krešo Beljak, Silvano Hrelja, Anka Mrak Taritaš te Goran Aleksić.

SDP je već imao jedan program gotov krajem veljače, no morao ga je nadopuniti zbog pandemije koronavirusom. Program je podjeljen na pet točaka, a gospodarski dio podrazumijeva plan o smanjenju PDV-a na 10 posto, povećanje minimalne plaće, ali i povećanje neoporezivog dijela osnovice. To bi prema njima značilo povećanje plaća za 700.000 radnika.