HHO zabrinut zbog osumnjičenih za požar Vjesnika: "Smještaj u kojem se nalaze nije primjeren"

Iz Hrvatskog helsinškog odbora ističu kako se dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka nalaze u prostoriji s više starijih pritvorenika koji su ondje zbog teških kaznenih djela, uključujući seksualne delikte i pokušaje ubojstva.
Podijelite
Hrvatski helsinški odbor izrazio je u srijedu "ozbiljnu zabrinutost" zbog produljenog istražnog zatvora za dvojicu 18-godišnjaka osumnjičenih u slučaju požara u zgradi Vjesnika, kao i zbog toga što, kako navode, borave u prostoriji s ubojicama i seksualnim prijestupnicima.
Iako rezultati očevida i vještačenja još nisu dovršeni i službeni uzrok požara nije utvrđen, mladići se već više od dva tjedna nalaze u istražnom zatvoru Remetincu, napominju iz HHO-a.
Kako navode u priopćenju, prema riječima njihove obrane, sud nije naveo nijednu konkretnu okolnost koja bi upućivala da će osumnjičeni na slobodi ponoviti kazneno djelo.
"U situaciji u kojoj su svi svjedoci ispitani i kada se čeka samo dovršetak stručnih nalaza, opravdano je postaviti pitanje je li pritvor i dalje nužan", dodaju.
Pozivajući se na navode obrane dvojice 18-godišnjaka, kažu i da se mladići nalaze u prostoriji s više starijih pritvorenika koji su ondje zbog teških kaznenih djela, uključujući seksualne delikte i pokušaje ubojstva. Takav smještaj, upozoravaju, nije primjeren za mlađe punoljetnike bez kaznenih evidencija i protivan je svrsi istražnog zatvora, koji ne smije imati obilježja kazne prije presude.