Novi zanat budućnosti: Instalateri postaju ključni igrači zelene tranzicije

Galerija 2 2 2 2

Instalateri – neizostavna karika zelene tranzicije

"Uloga instalatera u zelenoj tranziciji je apsolutno ključna i transformativna, oni su karika koja spaja inovativnu tehnologiju s krajnjim korisnikom", ističe Mario Širić, voditelj postprodaje za Adria regiju.

Instalatere danas možemo smatrati ključnim sudionicima zelene tranzicije jer oni povezuju najnoviju tehnologiju s krajnjim korisnicima.

Njihova stručnost postaje posebno važna u vrijeme kada se sektor grijanja i hlađenja brzo mijenja prelazeći s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

Bez kvalificiranih instalatera moderne dizalice topline i pametna rješenja ne mogu se pravilno implementirati ni održavati, što je presudno za optimalan rad sustava, uštede energije i smanjenje emisija CO2.

Tehnologija s ekološkom odgovornošću (Foto: Bosch)

Te promjene na tržištu zahtijevaju potpuno nova znanja i vještine, uključujući duboko razumijevanje hidraulike, elektrotehnike, regulacije i integracije različitih izvora energije.

Uz to, digitalizacija i pametne tehnologije sve više preoblikuju sektor. Sustavi se međusobno povezuju putem IoT-a i upravljaju aplikacijama, što omogućuje daljinsku dijagnostiku i optimizaciju. Instalateri stoga moraju pratiti najnovije standarde, razumjeti umrežavanje i softver te se kontinuirano usavršavati kako bi zadovoljili stroge regulatorne zahtjeve o energetskoj učinkovitosti i emisijama.

Tehnologija s ekološkom odgovornošću (Foto: Bosch)

Školski centar u Zagrebu – teorija susreće praksu

Novi Bosch Školski centar u Zagrebu omogućuje instalaterima jedinstveno iskustvo.

"Najveća prednost centra je što polaznici rade direktno na najnovijim Bosch uređajima – dizalicama topline, kondenzacijskim bojlerima i sustavima za upravljanje", kaže Širić.

"Simuliraju stvarne uvjete instalacije, puštanja u rad i dijagnostike kvarova, što osigurava direktnu primjenjivost znanja. Ovdje se teorija susreće s praksom – na konkretnim uređajima!"

Osim praktičnog rada Školski centar nudi i fleksibilno online školovanje putem e-Akademije, tehničku podršku, alate koji olakšavaju posao i stručno savjetovanje.

"Naš cilj je osigurati da naši partneri budu spremni za sve izazove tržišta, da neprestano unapređuju svoje vještine i ostanu konkurentni u sektoru koji se brzo mijenja", dodaje Širić.

Rad na stvarnim, modernim uređajima je ključan. "Izuzetno je važno da uče na stvarnim, najnovijim modelima. To im omogućuje razvijanje relevantnih vještina koje mogu odmah primijeniti na terenu, upoznavanje sa specifičnostima instalacije i servisiranja modernih sustava te stjecanje povjerenja u rad s najsuvremenijom tehnologijom, smanjujući pogreške i optimizirajući procese", objašnjava Širić.

Tehnologija s ekološkom odgovornošću (Foto: Bosch)

Odgovor na manjak kvalificiranih instalatera

Pronalazak stručnih instalatera danas je jedan od najvećih izazova u industriji. "Da, ovo ulaganje je izravan odgovor na manjak kvalificirane radne snage. Tržište se rapidno mijenja, a s njim i potrebe za novim znanjima, posebice u području dizalica topline i energetski učinkovitih sustava. Kroz ovaj centar pomažemo u stvaranju nove generacije kvalificiranih instalatera, ali i osnažujemo postojeće profesionalce, čime aktivno smanjujemo jaz između tradicionalnih vještina i modernih zahtjeva", kaže Širić.

Bosch (Foto: Bosch)

Zašto je ovo zanat budućnosti?

"Ovo je zanat budućnosti jer spaja visoku tehnologiju s ekološkom odgovornošću nudeći dinamično i traženo zanimanje koje direktno doprinosi održivoj budućnosti i udobnosti domova. Mladi bi trebali ozbiljno razmotriti karijeru u ovom području jer nudi stabilno i dobro plaćeno zaposlenje, kontinuirano učenje i profesionalni razvoj u sektoru koji neprestano raste", zaključuje Širić.

Bosch (Foto: Bosch)

Bosch Home Comfort kroz Školski centar u Zagrebu, ali i putem digitalne e-Akademije, pokazuje svoju dugoročnu predanost obrazovanju i podršci partnera. Instalateri koji se ovdje obrazuju postaju ključni igrači zelene tranzicije osiguravajući optimalnu primjenu energetski učinkovitih i održivih rješenja u domovima diljem regije.