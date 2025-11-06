Natječaja {ZAJEDNO} za zelene ideje U provedbu 18 ekoloških projekata dm uložio više od 74.000 eura

„Natječaj {ZAJEDNO} za zelene ideje pokrenuli smo s vjerom da dobre ideje mogu pokrenuti važne promjene. Održivost je zahvaljujući inicijativi i entuzijazmu škola, udruga, gradova i vrtića postala dio svakodnevice u zajednicama diljem Hrvatske. Možda najvrjedniji rezultat našeg natječaja je to što smo, zahvaljujući projektima koje smo podržali, najmlađima pokazali da je održivost više od ideje – ona je način na koji živimo, učimo i djelujemo u zajednici“, izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Pr (Foto: PR)

dm odabrao dva nova dobavljača

Kao dio ovogodišnjeg natječaja, dm će u svoju ponudu uvrstiti proizvode dvaju novih hrvatskih proizvođača – OPG Pocedulić – Kuća Varaždinske heljde iz Gornjih Kućana i Delfing s Krka. Krekeri, integralno brašno, integralni griz i pahuljice od Varaždinske heljde dostupni su u dm online shopu, a uskoro će biti dostupni i u dm trgovinama diljem Hrvatske. Privjesci od reciklirane plastike Delfinga bit će dostupni u sklopu sezonskog asortimana dm-a tijekom 2026. godine.

Dok heljda predstavlja duboko ukorijenjenu tradiciju i domaću kvalitetu, privjesci tvrtke Delfing primjer su inovativnog pristupa održivoj proizvodnji. Privjesci u obliku ribica i morskih konjica izrađeni su od plastike prikupljene tijekom akcija čišćenja plaža u kojima volontiraju građani. Svaki privjesak ima i QR kod s putovnicom proizvoda koji omogućava praćenje materijala u procesu recikliranja.

Pr (Foto: PR)

Zelene ideje koje mijenjaju zajednice

Među projektima koji su unaprijedili održivost lokalnih zajednica i doprinijeli očuvanju prirode, istaknuo se onaj Grada Zlatara. U sklopu projekta „Svjetlo i kap života“, u središnjem parku i parku za vježbanje postavljene solarne lampe i pametna slavina za pitku vodu, čime je Zlatar postao primjer kako manji gradovi mogu primjenjivati pametna i energetski učinkovita rješenja koja doprinose kvaliteti života građana.

U Gorskom kotaru, realizacijom projekta „Šumsko oko“ Nacionalnog parka Risnjak, poboljšana je kvaliteta vode i osigurani bolji uvjeti za biljni i životinjski svijet jezera pokraj parka, dok je projekt Društva prijatelja Novigrada na Dobri „Frankopan“ omogućio obnovu padina ispod starog grada Novigrada, a sadnjom autohtonog drveća povećana ja stabilnost padine, smanjen rizik od klizišta te sprječavanja erozije tla.

Pr (Foto: PR)

Obrazovanje i znanost kao temelj održivije budućnosti

Obrazovne ustanove i udruge mladih znanstvenika dale su snažan doprinos stvaranju održivih navika i promicanju ekološke svijesti. Industrijsko-obrtnička škola Sisak uz podršku dm-a provodi projekt „Pametna energija za održivu budućnost: Učenje kroz inovacije“, koji učenicima omogućuje jačanje STEM kompetencija i stjecanje praktičnih znanja o obnovljivim izvorima energije, pametnim mrežama i energetskoj učinkovitosti.

Natječaj je vrtićima iz Jakšića i Hrvatske Kostajnice omogućio unapređenje održivosti i provedbu edukativnih radionica, dok je projektom „Zdravo jedem, štedim, svojoj kući zlata vrijedim“, Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb educirao učenike s intelektualnim teškoćama o pripremi zdravih obroka, gospodarenju namirnicama i smanjenju otpada od hrane.

Pr (Foto: PR)

Uz sklopu natječaja, članovi Udruge studenata biologije – BIUS istraživali su ihtiofaunu slatkovodnih, bočatih i obalnih staništa otoka Paga. Terenskim radom, uz sredstva dobivena natječajem, studenti biologije stekli su vrijedno iskustvo i znanje neophodno za budući samostalan rad u svojoj struci, pridonoseći pritom očuvanju biološke raznolikosti otoka Paga.

Više detalja o odabrani projektima i natječaju možete pronaći na stranici jednizadrugezajedno.hr.

Pr (Foto: PR)