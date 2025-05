Međimurje kao oaza aktivnog odmora – umorit ćete se ali I odmoriti

Međimurje, malena županija na sjeveru Hrvatske, smještena između rijeka Mure i Drave, već godinama se profilira kao vodeća kontinentalna destinacija za aktivni turizam. Unatoč svojim skromnim dimenzijama, ova regija nudi iznimno raznoliku ponudu za sve koji vole kretanje, prirodu i zdrav način života.

S više od 800 kilometara uređenih i označenih biciklističkih staza, Međimurje je pravi raj za bicikliste. Staze vode kroz ravničarske dijelove uz rijeke, ali i preko slikovitih brežuljaka Gornjeg Međimurja, gdje se smjenjuju vinogradi, klijeti, šume i vidikovci. Među najpoznatijima je Mađerkin breg, mjesto s kojeg se pruža panoramski pogled na četiri zemlje, a do kojeg vode dobro označene rute pogodne i za rekreativce.

Joga Terme sv Martin (Foto: TZ Međimurske županije)

U pokretu

Posebna pažnja posvećena je cikloturistima – regija nudi Cyclist Welcome smještaje, servisne točke, info-punktove, vodiče i aplikacije s kartama staza. Na više lokacija moguće je unajmiti i električne bicikle, što dodatno približava brdovite rute široj publici.

Osim biciklizma, Međimurje je odlično uređeno i za pješačenje te nordijsko hodanje. Posebno se ističe staza „Mlinarov put“ uz rijeku Muru kod Žabnika, koja vodi do rekonstrukcije starog riječnog mlina i Centra za posjetitelje. Poučna staza nudi sadržaje za sve generacije – info-ploče, edukativne igre, vidikovce i odmorišta.

Za one željne većeg uzbuđenja, u blizini Čakovca smješten je adrenalinski Accredo Centar s bogatom ponudom aktivnosti: zipline, streličarstvo, paintball, vožnje quadovima, off-road ture i team building programi. Osim toga, u Međimurju se mogu isprobati jahanje, vožnje čamcima, slobodno penjanje i orijentacijsko trčanje.

PR (Foto: TZ Međimurske županije)

Inkluzivnost

Regija nije zaboravila ni na regeneraciju – Terme Sveti Martin nude wellness programe osmišljene upravo za rekreativce, sportaše i aktivne turiste. U ponudi su sportske masaže, sauna zone, bazeni s termalnom vodom i specijalizirani tretmani s vinom i ljekovitim biljem. Aktivni sportaši, bilo redovni ili s posebnim potrebama, za svoj boravak, zbog multisportske dvorane i prostora sasvim prilagođenog osobama s poteškoćama, izabiru Hotel Panoramu u Prelogu. Međimurje je općenito, ne samo što se sportaša tiče, predvodnik aktivnog, inkluzivnog turizma. Sve su turističke točke opremljene infrastrukturom potrebnom za osobe s invaliditetom pa tako ravnopravno sudjeluju u svim turističkim sadržajima.

PR (Foto: TZ Međimurske županije)

Opuštanje

Nakon dana ispunjenog kretanjem, posjetitelje očekuje bogata lokalna kuhinja. Međimurska gastronomija temelji se na sezonskim i domaćim namirnicama: jela „z tiblice“, mesne plate, heljdina kaša, juhe od buče, pečeni šaran, kolači s makom i jabukama, te nezaobilazna međimurska gibanica. Sve to prati izvrsna vinska ponuda – od pušipela do rajnskog rizlinga, koji se mogu kušati u desecima vinskih kuća.

Međimurje je idealna destinacija za sve -parove, obitelji, planinare, bicikliste, školske grupe i sve one koji od odmora traže više – više kretanja, više prirode i više autentičnosti. Regija je dostupna automobilom iz Zagreba za manje od sat i pol vožnje, a nudi mogućnosti za jednodnevne, vikend i višednevne boravke.

Medimurska gibanica (Foto: TZ Međimurske županije)

Dobar primjer

Organizirani programi obuhvaćaju vođene biciklističke ture, sportsko-rekreativne vikende, obiteljske izlete, školske ekskurzije, kao i aranžmane koji kombiniraju aktivnost i wellness. Cijele godine ovdje se organiziraju sportske manifestacije, utrke, festivali zdravlja i edukativni programi za djecu.

Zahvaljujući sinergiji prirodnih resursa, uređene infrastrukture i kvalitetne turističke ponude, Međimurje je danas primjer održivog turizma – regije koja potiče zdravlje, zajedništvo i uživanje u prirodi. Ako tražite destinaciju gdje se pokret susreće s ljepotom i mirom, ovdje ste na pravom mjestu.

PR (Foto: TZ Međimurske županije)

OKVIR

Zašto Međimurje?

Blizina Zagreba: do Čakovca se stiže za 1h2 0min automobilom

Kompletna infrastruktura: označene staze, smještaj za sportaše, vodiči, bike-servisi

Sigurna destinacija: mirna i čista regija idealna za obiteljski turizam

Cjelogodišnja ponuda: aktivnosti dostupne u svim godišnjim dobima

PR (Foto: PR)