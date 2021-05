Kandidat za gradonačelnika Zadra Branko Dukić (HDZ, HSP, SU, Reformisti) rekao je u nedjelju navečer nakon objave prvih privremenih rezultata kako se nije dogodilo ništa spektakularno te da ide u drugi krug.

"Koliko vidim, u drugom krugu protivnik će mi biti Marko Vučetić, a i sve ankete su to predviđale. Što se tiče liste za Gradsko vijeće, mi smo i dalje najveća stožerna stranka. Tek se obrađuju podaci. Mi smo spremni za sve, ali pričekajmo. Grad Zadar mora ići dalje, mora se razvijati, rekao je Dukić te dodao kako vjeruje u pobjedu. "Sve ankete su to pokazivale i tako će i biti", poručio je Dukić.

HDZ-ov kandidat za novi mandat župana Božidar Longin zadovoljan je većinom u Županijskoj skupštini, kao i rezultatom koji je on postigao, a prema privremenim rezultatima, blizu je 50 posto osvojenih glasova.

"Ako nešto ne bude kako treba, završit ćemo u drugom krugu i to je to. Za nekih sat vremena bit ćemo pametniji. Nisam siguran tko će biti protukandidat, kako će to na kraju završiti, bit će mrtva utrka. Nećemo nagađati, strpimo se pola sata", rekao je Longin.