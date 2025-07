Umjesto badića kabanice? Evo što nas očekuje do kraja tjedna

U srijedu i četvrtak diljem zemlje moguće su lokalne nestabilnosti. Zatim do nedjelje prolazno smirivanje vremena uz novi porast temperature.

Hladnom frontom, većinom u unutrašnjosti, stizat će malo vlažniji i svježiji zrak koji će stvarati lokalne nestabilnosti. Istodobno po visini jačat će ciklonalni vrtlog, pa će lokalnih nestabilnosti u četvrtak biti i u Dalmaciji. Od petka do nedjelje posvuda prolazno smirivanje vremena.

U srijedu ujutro i prijepodne sa sjeverozapada naoblačenje, zatim u unutrašnjosti - pa onda i na sjevernom Jadranu, prije svega u Istri, mjestimice kiša ili pljuskovi i grmljavina. U Dalmaciji većinom sunčano. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj još mjestimice kiša ili grmljavinski pljusak. Mjestimice će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a najviša temperatura bit će od 22 do 25 stupnjeva.

I istočnim predjelima mjestimice kiša ili pljuskovi i grmljavina, koji prema večeri mogu biti i izraženi. Vjetrovito uz umjeren do jak, na udare ponegdje i olujan sjeverac. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva.

Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, Istri i zaleđu Rijeke još mjestimice kiša ili grmljavinski pljusak. Prema jugu sunčanije, ponegdje još s pokojim pljuskom. U gorju umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka bura, navečer mjestimice i s olujnim udarima. Najviša temperatura u gorskom području od 21 u Gorskom Kotaru do 27 u Lici, a na Jadranu od 28 u unutrašnjosti Istre do 30-31 stupanj na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, a navečer će jačati bura. Temperatura od 30 do 33 stupnja.

Temperatura mora u granicama je ljetne normale, od 23 do 25-26 stupnjeva.

U četvrtak u unutrašnjosti djelomice sunčano, nestabilno i malo svježije mjestimice uz kišu ili pljuskove i grmljavinu, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U petak i subotu većinom sunčano - premda je u petak još moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od petka u porastu.

I na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, u četvrtak mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, lokalno i izraženiji. U petak i subotu pretežno sunčano, a samo je na jugu u petak moguć poneki pljusak. Do subote umjerena do jaka bura, koja će zatim oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak. Jutra će biti topla, a poslijepodne vruće, i to najviše u subotu.

Po svemu sudeći, za vikend većinom sunčano i vruće, osobito u Dalmaciji. Jedino još u unutrašnjosti poslijepodne može biti ponekog pljuska, ponajprije u nedjelju u gorju.