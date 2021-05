Nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Grada Zagreba Vesna Škare Ožbolt predala je tužbu protiv Davora Filipovića.

"Pokrećem privatnu tužbu jer je platio daljnje širenje laži na Facebooku. Naime, Filipović je nekoliko puta rekao da sam na sučeljavanju izjavila da ću podržati Tomislava Tomaševića u drugom krugu. Takvu je izjavu još i platio kako bi takva laž došla do što većeg broja ljudi.

Prema statistici i prema onome što sam vidjela na Facebooku, poslao je to na 500.000 do milijun ljudi u gradu Zagrebu. To se zove kleveta. Bez obzira na to što smo u predizbornoj kampanji, bez obzira na to što se svakojake riječi izgovaraju, ovo je prilično nedopušten način komuniciranja, pokušaj utjecaja lažima na birače i dolazak do svakog birača pojedinačno plaćenim oglasima.

Još se nije dogodilo da se u vrijeme kampanje podnosi tužba za klevetu. Ja sam to učinila zato što je Filipović svojim ponašanjem potpuno zaprljao ovu kampanju, ne govoreći o svom programu, jer očito je njegov jedini program tvornica cjepiva, drugog programa nema", rekla je Škare Ožbolt.

Podnijela je i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, zbog, kako je rekla, telefonske ankete koju netko provodi, a u kojoj se građane koji kažu da će glasati za nju "suočava s bezočnim lažima o njoj", javlja N1.

"Teze koje se iznose u takvoj telefonskoj kampanji iste su one koje o meni širi Filipović", rekla je Škare Ožbolt.