Pratite prve reakcije iz izbornih stožera nakon objave izlaznih anketa na Novoj TV.

Prema projekcijama izlaznih anketa, novi gradonačelnik Zagreba vjerojatno će biti Tomislav Tomašević, Ivica Puljak u prednosti je u utrci za gradonačelnika Splita, Marko Filipović na korak je do mjesta gradonačelnika Rijeke, a Ivan Radić izgledan je novi gradonačelnik Osijeka.

Ekipe Dnevnika Nove TV javljaju se uživo iz stožera kandidata za gradonačelnike četiri velika hrvatska grada.

Možemo: "Zagreb će prodisati"

Erupcija oduševljenja nastala je u stožeru stranke Možemo nakon objave prvih projekcija izlaznih anketa.

Ovo su sjajni rezultati, rekla je Danijela Dolenec, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Zagreba. "Sjajno je da je izlaznost na razini prvog kruga i jako smo zadovoljni. Zagreb će prodisati, izabrao je promjenu i doći će novo vrijeme", rekla je Dolenec.

Sandra Benčić kaže da je presudilo to što su imali kontinuitet rada s građanima. "Loše je što je protukandidat odlučio ići s dosad neviđenom difamatornom kapanjom koju smo dosad mogli vidjeti samo u Vučićevoj Srbiji. Sve konferencije su se manje vidjele zbog takve kampanje. Ali ako ostane ovakav rezultat do kraja večeri možemo reći da je ovo i poruka građana takvim kampanjama", rekla je Benčić.

Stožer Tomislava Tomaševića - 1 Foto: Marko Lukunic

Očekuje da će primopredaja vlasti biti do kraja tjedna, nakon toga uspostava ureda za obnovu i mobilnih timova. Također, rekonstrukcija cijelog modela gradske uprave i Holdinga.

Lederer: Nastavit ćemo s pričom o razotkrivanju aktivizma

Igor Peternel iz stožera Domovinskog pokreta poziva da se ipak pričekaju prvi službeni rezultati. "Ako budu ovakvi onda ćemo čestitati. To je otprilike što sam i očekivao od izlaznih anketa"; rekao je Peternel, dodajući da se i dalje nadaju boljim rezultatima kad se objave rezultati DIP-a.

Škoro oko 19:30 još nije bio u svom stožeru, ali je tamo bila Ana Lederer, koja bi također pričekala prve službene rezultate. Ipak, ostanu li ovakvi rezultati kaže da će svakako čestitati pobjednicima.

Ne slaže se da si učinili medvjeđu uslugu s načinom vođenja kampanje. "Mi ćemo s pričom o razotkrivanju aktivizma i načina financiranja i djelovanja sasvim sigurno nastaviti i nakon izbora. Budite sigurni da se nećemo od te priče, koja nije izmišljena već realna... idemo dalje, nismo se služili lažima, nismo huškali. Govorili smo istinu i na njoj ćemo raditi i dalje", rekla je Lederer.

Ana Lederer Foto: DNEVNIK.hr

Split: Kod Puljka oduševljenje, u HDZ-u samo novinari

U splitskom stožeru Ivice Puljka s oduševljenjem su dočekali prve rezultate izlaznih anketa, no u stožeru Vice Mihanovića nema slavlja. U prostoriji u kojoj se dočekuju rezultati, pripremljen je švedski stol s velikom količinom hrane, no u njoj zasad uživaju samo novinari. Naime, ni do 19:30 u toj se prostoriji nije pojavio niti jedan član HDZ-a.

Bojan Ivošević, kandidat za zamjenik Puljka, kaže da je lijepo vidjeti ovakve ankete, ali da euforiji nema mjesta te da čekaju službene rezultate. "Bili smo bliski raznim profilima birača koji dijele istu viziju Splita", rekao je Ivošević.

Rijeka: U okviru očekivanja

Marko Filipović, koji po anketama pobjeđuje na izborima za gradonačelnika Rijeke, rekao je da je rezultat u okviru njegovih očekivanja. "Ako tako ostane, a nema razloga da ne ostane, izlazne ankete su i u prvom krugu bile vjerodostojne", rekao je Filipović u prvoj reakciji za Novu TV. Dodao je da nastavljaju razgovore s prirodnim partnerima, sa svima od centra lijevo. "Sve ide u tom pravcu da ćemo imati stabilnu većinu u Gradskom vijeću", rekao je Filipović.

Marko Filipović Foto: DNEVNIK.hr

U stožeru Davora Štimca atmosfera se polako popravlja, no on još tamo nije stigao da prokomentira rezultate izlaznih anketa.

Radić: Rezultat je fenomenalan

Ivan Radić, novi gradonačelnik Osijeka, ako je suditi prema projekcijama izlaznih anketa, po prvi put doveo je HDZ na čelo toga grada. "Zadovoljni smo rezultatom, fenomenalan je. Ali nema mjesta euforiji", rekao je Radić za Novu TV.

Marina Bešić Đukarić i Ivan Radić Foto: DNEVNIK.hr

Njegove godine su mu, kaže, prednost jer je Osijeku potrebna nova energija.

Projekcije izlaznih anketa možete pratiti OVDJE.

INTERAKTIVNA KARTA: Pogledajte kako su glasali vaši susjedi, općina, selo, grad, županija

UŽIVO - REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2021.: Donosimo prve privremene rezultate

Nakon objave prvih projekcija donosimo i prve reakcije izbornih stožera, a sve to možete pratiti uživo na našem portalu.