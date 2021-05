Prema privremenim rezultatima lokalnih izbora u Istarskoj županiji koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo u 23 sata, najviše glasova za župana, i to 47,06 posto, dobio je IDS-ov kandidat i dosadašnji gradonačelnik Pule Boris Miletić, a slijedi ga SDP-ov kandidat Danijel Ferić s 21,92 posto.

HDZ-ova kandidatkinja za istarsku županicu i ravnateljica pulske Opće bolnice dr. Irena Hrstić osvojila je 18,08 posto glasova, a Divna Radolović Rosanda kandidatkinja koalicije Demokrata-HSS-Laburisti osvojila je 8,01 posto glasova.

"To su bili specifični izbori, međutim građani Istre su vrlo jasno poručili koga podržavaju. Čestitam svim kolegama koji su izbore riješili u ovome prvome krugu, vodili smo cijelo vrijeme konstruktivnu kampanju, predstavljali naš program. Prvo poluvrijeme je završeno, odradit ćemo uspješno i drugo", kazao je IDS-ov kandidat za istarskog župana Boris Miletić. Birače je pozvao da 30. svibnja izađu na izbore i daju glas onima koji će se 100 posto zalagati za rast, razvoj i napredak Istre.

Na zamolbu novinara da komentira loš IDS-ov rezultat u gradu Buzetu i u Vodnjanu, gdje su IDS-ovi kandidati poraženi te IDS nakon duge vladavine neće više voditi ta dva grada, Miletić je ponovio kako je IDS prvi izbor većine građana u Istri.

"Što se tiče Vodnjana i Buzeta, dobro smo shvatili poruku građana Vodnjana i Buzeta", kratko je poručio Miletić.

U najvećem istarskom gradu Puli održat će se drugi krug, u kojem će se naći IDS-ova kandidatkinja Elena Puh Belci i nositelj nezavisne liste Fili Zoričić. Naime, Puh Belci osvojila je 35,01 posto, a Zoričić 18,26 posto glasova birača, dok je iza njih SDP-ova kandidatkinja Sanja Radolović sa 17,43 posto glasova.

"Jako sam zadovoljna dosadašnjim podacima s birališta. Mislim da je to jako dobar pokazatelj jer smo stranka i ja dobili najviše glasova. Ponosna sam na sve ljude koji su sudjelovali u mojoj te zahvaljujem građanima koji su me podržali i pokazali povjerenje koje imaju prema nama i prema svemu što sam prezentirala proteklih tjedana. Napravili smo velik posao", izjavila je Elena Puh Belci.

Nositelj nezavisne liste Filip Zoričić u izjavi za Hinu istaknuo je kako je jako zadovoljan rezultatom imajući u vidu da je ova lista "jedna nova gradska nezavisna priča".

Pulski ogranak Možemo!: ''Bitke za bolji grad koje sam vodila na ulici sad prenosim u institucije te ću dokazati da bavljenje politikom može biti častan posao''

Kako smo izabrali? U tek nekoliko županija ne vodi HDZ, u dvije se vodi tijesna borba za prvo mjesto. Neki sadašnji župani mogu biti mirni

"Zahvala svima na hrabrosti i odvažnosti, posebice mladim ljudima. To je bila naša najveća snaga. Vodili smo afirmativnu kampanju i to su ljudi prepoznali. Ponosan sam na kolegice iz liste, građani su očito razočarani velikim strankama koje grade i grabe neke svoje sitne interese. Vjerujem da dolazi vrijeme novih ljudi koji promišljaju", poručio je Zoričić. Na pitanje očekuje li podršku ostalih stranaka, sada kada je ušao u drugi krug, odgovorio je da će o tome razmišljati već od sutra, premda je nadodao da "je to nekakva logika".

Kandidati IDS-a za gradonačelnike prošli su u prvom krugu u Novigradu, Labinu, Rovinju, Bujama i Poreču, u Pazinu će IDS-ov kandidat Renato Krulčić u drugi krug zajedno sa Suzanom Jašić iz platforme Možemo!, dok je u Umagu uvjerljivo pobijedio dosadašnji čelni čovjek toga grada, SDP-ov kandidat Vili Bassanese.