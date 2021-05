Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković boravio je u Požegi. U obilasku kandidata za lokalne izbore komentirao je aktualnu situaciju s cijepljenjem.

Plenković je o masovnom cijepljenju rekao da je cijepljeno više od 700 tisuća građana.

"To je više od 20, 21 posto odrasle populacije. Osigurali smo dovoljne količine cjepiva, na tjednoj bazi imat ćemo isporuku od oko 300.000 doza što Pfizera, što AstraZenece, što Moderne, uskoro i Johnson&Johnsona", kazao je Plenković.

"S te strane mislim da će se svi naši sugrađani koji žele - cijepiti, a još jednom apeliram - cijepljenje je dobro, cijepljenje je potrebno, koristi od cijepljenja su veće nego rizici koji su s njim povezani, pozivam sve da to učine", pozvao je Plenković.

"Dao sam vrlo jasnu zadaću ministru zdravstva, HZJZ-u, oni su to prenijeli dalje na županijske zavode za javno zdravstvo, na cijelu našu mrežu primarne zdravstvene zaštite i obiteljske liječnike - da se proces intenzivira", kazao je Plenković i dodao da vjeruje kako će se na taj način potrošiti doze koje će stići.

"Omogućit ćemo ljudima da steknu zaštitu i na taj način ćemo omogućiti i kvalitetniju turističku sezonu i normalno funkcioniranje gospodarstva, normalno funkcioniranje društva. To je zajednička zadaća, pozivam sve - što više možemo, procijepimo se i organizirajmo se na što bolji način", rekao je Plenković.

O turističkoj sezoni

Dodaje da očekuje stvaranje pretpostavki za posjet što više ljudi u turističkoj sezoni.

"Znate da smo poslali poruku - 'Siguran boravak u Hrvatskoj'. To je kampanja Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice", rekao je Plenkoviću i zahvalio svima koji rade na toj kampanji.

"Uvjeren sam da ćemo s angažmanom procjepljivanja svih turističkih djelatnika poslati dodatnu poruku. Kampanja je počela u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i nastavit će se diljem obalnih županija i na taj način će ta poruka biti dodatno osnaženo i moći ćemo privući više turista", zaključio je Plenković.

Komentirao Grbina i SDP

Naveo je kako smatra da će HDZ ponovno pobijediti u slavonskim županijama. Komentirao je i Peđu Grbina i SDP i rekao da su cementirani na 15 posto.

"Grbin je ošamućen jer nisu uspjeli skupiti niti polovinu potpisa za župana u Osječko-baranjskoj županiji", dodao je Plenković i naveo da HDZ ne politizira vojsku.

"Već to radi ovaj koji radi njegov posao, a to je Zoran Milanović. On igra njegovu ulogu i glumi šefa oporbe", rekao je Plenković.