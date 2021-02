Zabrinuti roditelji školaraca iz naselja Orehovec, Oštrice i Ključ javili su se redakciji DNEVNIK.hr-a jer njihova djeca na putu do područne škole moraju ići cestom bez nogostupa koja je k tome nepregledna i puna zavoja, ne postoji ni pješački prijelaz.

Nakon što smo objavili njihovu priču, na spornom raskrižju osvanuo je znak da su djeca na cesti, kao i stupići uz cestu, no to nije riješilo glavni problem, a to je da djeca nemaju kuda sigurno proći do škole.

Stigao je i odgovor gradonačelnika Novog Marofa Siniše Jenkača koji je zatražio uređivanje spornog raskrižja ŽC 2109 i lokalne ceste LC2517 između naselja Oštrice i Ključ iscrtavanjem pješačkih prijelaza.

"Molim da se po potrebi izvrši uviđaj na licu mjesta i predmetni radovi što prije izvrše kako bi se riješilo pitanje sigurnosti pješaka (naročito djece) koji svakodnevno moraju prelaziti ceste na potpuno nesigurnom i nepreglednom raskrižju.

Rupa do rupe - cesta. I kamion šljunka jednom u četiri godine: "Tko god je na vlasti, ne radi svoj posao! Pojave se samo kad se približe izbori"

Molim Vas, kako bi se izbjegle moguće prometne nesreće, da se raskrižje županijske ceste ŽC2109 i lokalne ceste LC2517 i pješački prijelazi urede i pravilno obilježe što prije, te da se što prije priđe izradi prometno-tehničkog elaborata za uređenje raskrižja i obilježavanja pješačkih prijelaza, pri čijoj izradi nudimo suradnju, te se po tom pitanju nadamo Vašem razumijevanju i suradnji", piše u zahtjevu koji je Jenkač poslao Županijskoj upravi za ceste.

Od pjevača do znanstvenika - sve je žešća utrka za gradonačelničku fotelju: Pitali smo kandidate tri ključna pitanja o budućnosti Splita

Uoči lokalnih izbora u svibnju, DNEVNIK.hr pokrenuo je projekt ''Što vam smeta u vašem mjestu?'' Na naš mail reporter@novatv.hr možete slati fotografije i videa onoga čime ste nezadovoljni. Možete snimiti i sebe pa nam ispričati probleme iz vaše općine, grada, županije.

Vaše zanimljive priče ćemo objaviti, ali ono što je još važnije - pokušat ćemo pronaći odgovore kad će se problem riješiti i zašto već nije.