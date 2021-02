Mještani triju naselja u sklopu Grada Novog Marofa već duže vrijeme zbog ugrožene sigurnosti najmlađih vode borbu s institucijama, ne bi li im dokazali kako treba hitno nešto poduzeti. Jedan je roditelj za DNEVNIK.hr ispričao o čemu se radi te istaknuo kako je opasnost velika.

Zabrinut za sigurnost najmlađih, našoj se redakciji javio roditelj djeteta koje pohađa područnu školu u mjestu Ključ, Grad Novi Marof.

Problema je, ističe, nekoliko, a prvi na koji mještani ukazuju jest nepostojanje nogostupa u Ključu, selu u kojem se nalazi područna škola od 1. do 4. razreda, u koju idu djeca iz naselja Orehovec, Oštrice i Ključ. Djeca stoga na putu u i iz škole moraju hodati uz cestu, koja je nepregledna, uska i puna zavoja.

Tu je i vrlo nepregledno raskrižje na putu do škole, blizu lokalne trgovine, a usto u cijelom selu ne postoji nijedan pješački prijelaz. I sam je prilaz školi jako loše prometno uređen.

"Imam dijete od 7 godina koje je ove školske godine krenulo u 1. razred, a u istu će školu za tri godine krenuti i drugo dijete. Moj problem, ali ne samo moj nego većine roditelja koja imaju djecu u područnoj školi, jest kako da djeca sigurno dođu u školu i iz škole nazad doma", ispričao nam je Josip Mijaković iz Oštrica.

"Najveći problem je to raskrižje, koje se nalazi 200-300 metara od škole. Moramo djecu svako jutro voziti u školu i ići nakon nastave po njih, jer ih se ne usudimo pustiti da idu sami. Nema nogostupa, dijete izađe iz škole i odmah je na cesti", priča Mijaković.

Ističe i da je na tom raskrižju lokalne i županijske ceste najgore jer se ondje nalazi i trgovina, na tom je mjestu i neobilježeno stajalište autobusa, staju ondje i dostavna vozila pa je preglednost nikakva, a djeca nerijetko pretrčavaju cestu jer nema pješačkog prijelaza.

"To je prava katastrofa. Ondje stoji jedno prometno ogledalo, ali to ništa ne pomaže. Kod škole pak postoje dva trepćuća znaka i natpis na cesti, ali u krugu od 300 metara nema ničega što bi doista usporilo vozače. Dolaze iz nepreglednog zavoja, neka još i malo brže voze… ako vam je tada s desne strane dijete, tko zna što može biti", navodi on.

Ističe kako bi ondje hitno trebalo postaviti ležeće policajce pa onda riješiti problem nogostupa. Dodatna je opasnost i u tome što je cesta uska pa se na nekim dijelovima teško mimoilaze dva vozila, a ako se u tom trenutku pokraj ceste nađe i dijete, posljedice mogu biti i tragične.

Mijaković nam je kazao i kako je prije šest mjeseci poslao dopise u Grad Novi Marof i Županijsku upravu za ceste Varaždinske županije, no ništa se nije riješilo. "Grad stalno prebacuje odgovornost na ŽUC, a iz ŽUC-a kažu da je sve po propisima. I prije mene roditelji i učitelji su se žalili, ali nikada se nije prišlo rješavanju ovih crnih prometnih točki", rekao je Mijaković.

Dodao je i kako je stanje ovakvo već 20 godina, ali nekada nije bilo toliko vozila niti je promet bio ovoliko gust kao danas. "Nije stvar samo u djeci, puno ljudi ide u taj dućan, a djeca nerijetko samo pretrče preko ceste, ne možete ni čuti da ide auto…" Naveo je i kako u Gradu ima sredstava za neke druge projekte, a rješavanje ovog problema i dalje je na čekanju.

"Nije to samo za nas, već za sve buduće generacije", istaknuo je na kraju Mijaković.

O ovim smo problemima poslali upite Gradu Novom Marofu i Županijskoj upravi za ceste, a odgovore ćemo objaviti po prispjeću.

