Andrej Plenković, predsjednik Vlade i HDZ-a, optužio je komercijalne televizije da su namjerno pogrešno izgovarale ime njegova kandidata za gradonačelnika Zagreba. Kako li se ono zvao?

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba doživio je bezobrazluk i divljaštvo! Ustvrdio je to Andrej Plenković, predsjednik Vlade, koji je posljednjih tjedana za radnog vremena uglavnom bio predsjednik HDZ-a, analizirajući izborne rezultate kandidata svoje stranke.

Neupućen netko mogao bi zaključiti da je HDZ-ov as i junak, ma jedan od najpoznatijih zagrebačkih hadezeovaca kojeg Zagrepčani godinama prepoznaju po genijalnim akcijama i projektima i koji je svaki vikend u drugom zagrebačkom kvartu ne bi li osjetio bilo svojih sugrađana i ponudio rješenje za svaki ozbiljniji problem, dakle netko takav bi odmah pomislio da je političar napadnut na ulici. Ili bar da ga mu je bijesna rulja spominjala majku rođenu. Ili da mu je kumica na Dolcu podvalila grincajg od prekjučer, ili mu kontrolor ZET-a naplatio kaznu iako se on smije besplatno vozati u najzabačenije kutke glavnoga grada kako bi spasio macu s vrha jablana i popio gemišt s udarnicima koji neumorno postavljaju ležeće policajce na svaki pedalj gradskih ulica.

Ali dogodilo se nešto puno gore. Taj najistaknutiji zagrebački HDZ-ovac nije doživio napad na ulici ni na Dolcu, čak ni u tramvaju. Stravičan napad na najpoznatije lice HDZ-a dogodio se na televizoru. Jeza me prolazi što ovo moram napisati, ali... čovjeka je netko nazvao krivim imenom!

Iako svi od prvog slova znaju da je riječ o Davoru Filipoviću, zvijezdi upravo okončanih lokalnih izbora, čiji je vrtoglavi uspon na ljestvici popularnosti okončan onog trenutka kad ga je glas iz televizora nazvao valjda Damirom.

Prosječnom biraču u tom je trenutku ispao daljinski na parket, baterije su se otkotrljale duboko pod kauč, a krik se prolamao iz njegova grla. Bio je potpuno zbunjen i ošamućen. Ništa mu više nije bilo jasno. Što se to događa? Je li čovjek Damir ili Davor? Da nije nedajbože Marko (to bi moglo objasniti pobjedu njegova prezimenjaka u Rijeci)? Bio je to početak kraja...

Može se očekivati da će Branko Bačić, puno manje poznat HDZ-ovac od zagrebačkog mu kolege, završiti u stranačkom zapećku šefujući kakvom seoskom podružnicom na Korčuli. Bilo bi to potpuno logično jer je Bačić na N1 televiziji ustvrdio da je "gospodin Tomašević najozbiljniji kandidat". I bilo je to dovoljno da Tomašević već u prvom krugu osvoji 147.631 glas.

Da nije to nesretni Bačić ispalio i da nisu podli televizijski voditelji i komentatori zbunjivali napaćeni narod bezobrazno i divlje nadijevajući HDZ-ovu kandidatu svakakva imena, Filipović bi umjesto 32.151 glasa u prvom krugu zasigurno dobio bar još sto tisuća glasova. Ali, eto, urotilo se političko i medijsko podzemlje u prljavoj raboti i sve je otišlo u Honduras.