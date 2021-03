Ekipa DNEVNIK.hr-a posjetila je Rijeku i razgovarala s nekoliko kandidata za gradonačelnika koji su redom sigurni u dvije stvari - da neće pobijediti u prvom krugu i da hoće u drugom.

Vojko Obersnel broji svoje posljednje dane u fotelji gradonačelnika Rijeke, grada poznatog po luci, karnevalu, koji se ponosi svojom otvorenošću, čija je rock-scena bila pojam još u bivšoj državi. Ima još puno toga što se može reći o Rijeci, ali čini se da su Riječani najponosniji na svoj Korzo.

Marko Filipović

Upravo smo tamo razgovarali s nekoliko kandidata za gradonačelnika koji se, svi do jednog, vide u drugom krugu skorih lokalnih izbora. Obersnel se odlučio povući nakon 21 godine vladavine gradom, no u utrku će njegov zamjenik Marko Filipović.

Marko Filipović Foto: Dnevnik.hr

Ovaj četrdesetogodišnji SDP-ovac široj javnosti nije pretjerano poznat. Kažu, to je zato što je on šutio i radio, daleko od svjetla reflektora. Htjeli smo testirati koliko ga uopće poznaju Riječani, no taj je pokušaj sličio kakvom namještenom igrokazu jer mu je upravo u tom trenutku prišao jedan Riječanin, srdačno se s njim rukovao i poželio mu sreću na izborima. Doduše, s Filipovićem smo se družili oko pola sata, a u tom razdoblju ukupno su ga pozdravila - dva čovjeka. I nije neki prosjek za prepuni Korzo, ali opet dovoljno da nam sruši tezu da ga nitko ne poznaje.

Josip Ostrogović

HDZ u bitku za Rijeku šalje 43-godišnjeg Josipa Ostrogovića, svježeg predsjednika riječkog stranačkog ogranka. Ostrogović je mlad, pristupačan i prilično visok čovjek koji je također, baš kao svi drugi kandidati, uvjeren da do pobjede ne može u prvom krugu, ali je zato drugi krug njegov. I zna već jako dobro što će napraviti kad osvoji vlast jer žulja ga da Rijeka najviše novca ulaže u kulturu. To će, odlučan je, promijeniti.

Josip Ostrogović Foto: Dnevnik.hr

"Znači, kad osvojite vlast, Rijeka će biti nekulturan grad", pokušali smo ga malo isprovocirati. I gotovo je uspjelo, no uskoro se ipak pribrao pa stao objašnjavati kako će taj novac prerasporediti u, primjerice, vrtiće i još neke sadržaje za djecu.

Davor Štimac

Na Korzu smo se potom našli s liječnikom, dugogodišnjim šefom KBC-a Rijeka. ''Dolazite iz noćnog dežurstva, jeste li umorni?'' pitali smo doktora Davora Štimca. ''Ma dobro sam, upravo sam se okupao u moru'', spremno je odgovorio i objasnio da je u moru oko 11-12 stupnjeva.

Davor Štimac Foto: Dnevnik.hr

Kako bismo ga dodatno ohladili, pitali smo ga ono što drugi kandidati ističu kao njegov problem - ''iza njega stoje interesne skupine, farmaceutska industrija ulupala je u njegovu kampanju milijune kuna''. Doktor tvrdi da to nije istina jer se to i ne smije, ali smo mu pristojno sugerirali da se ''sve može na crno''. Štimac nam je otkrio i dosad malo poznate detalje iz svoje mladosti.

Hrvoje Burić

Hrvoje Burić treći put ide u utrku za gradonačelnika Rijeke i uvjeren je da će biti treća sreća. U pola sata razgovora dvaput je spomenuo da bi uveo kazne - za cijepljenje preko reda i za neizlazak na izbore, a poslije je spremno prihvatio šalu na svoj račun da bi samo kažnjavao, a odbacio je ideju da se ipak kandidira za šefa policije.

Hrvoje Burić Foto: Dnevnik.hr

Burić je posebno ponosan na svoju ulogu na Trsatu, na čemu smo mu pristojno čestitali i predlagali mu odcjepljenje. Šala je to, zna i on, ali u svakoj šali... Jedan njegov prijatelj kojeg smo sreli tijekom snimanja trebao je potvrditi da je Burić broj jedan, a je li mu to uspjelo, - provjerite u videu.

Katarina Peović

Katarina Peović iz Radničke fronte također želi na čelo Rijeke. Namjerno smo izbjegli pitanja o crvenoj Rijeci i petokraci jer znamo što bismo dobili kao odgovor, ali iznenadio je odgovor na pitanje što joj nedostaje iz života prije korone.

Katarina Peović Foto: Dnevnik.hr

Ta gitaristica koja je svirala hit ''Mačke vole grebati'' otkrila je zanimljive detalje o toj pjesmi, a svidio joj se i naš prijedlog za slogan. Njezin prvi potez u fotelji gradonačelnice Rijeke mogao bi se svidjeti Riječanima. Dio njih na listu ''što najviše voli'' stavila je čak i ispred svog partnera.

Marin Miletić - posebna priča

Marin Miletić kandidat je Mosta za gradonačelnika Rijeke. Najblaže rečeno, ono što se dogodilo teško je i prepričati.

Kad smo dogovarali snimanje, Miletić se ljubazno ispričao. ''Nažalost, taj dan nisam u Rijeci, imam obveza u Saboru'', rekao nam je dan prije našeg dolaska u Rijeku. Dok smo pili kavu u pauzi između snimanja dvojice kandidata, nasred riječkog Korza imali smo koga vidjeti. ''Oooo, gospodine Miletiću, pa otkud vi tu?'' pitali smo ga zbunjeni. Podignuo je sunčane naočale na glavu zbog, kako je objasnio, povjerenja.

Objašnjavao je da mu je supruga bolesna, pa da je zbog nje ostao u Rijeci i zato nije mogao doći na snimanje. Kad smo mu ponudili da ga ipak snimimo, rekao je da ne može jer ''ide kupiti gel za kosu''. Ponudio nam je da ga snimamo kad uđe u drugi krug i dobacio da njegove ankete pokazuju da će ostali kandidati dobiti 200 glasova.