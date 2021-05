Ivan Radić iz HDZ-a te Berislav Mlinarević, kojeg podržava Domovinski pokret, na sučeljevanju kod Mislava Bage odgovarali su i na nekoliko povijesnih pitanja.

"Što vama znači datum 10. travnja 1941.?" pitao je Mislav Bago Berislava Mlinarevića, a onda je nastao muk.

"'41.? Uuu, samo malo. S gradom Osijekom ima nešto? '41.? Sad ste me... 10. travnja. Mislim da su to... Zatekli ste me", rekao je Mlinarević, a onda opet malo odšutio.

"Značajan datum je vjerojatno za neko spajanje... '41.? '41.? '41.?" nabrajao je.

"Ide? Treba pomoć?" pitao je Bago, a zatim mu je objasnio da je tad osnovan NDH. Mlinarević je tada objašnjavao što mu to znači: "Sve treba staviti u kontekst vremena. Ako je kontekst takav, onda ga treba tako i doživjeti."

Bago mu je rekao da nije shvatio i pitao ga je li mu taj datum pozitivan ili negativan.

"Pa sve što je u vezi hrvatske povijesti je pozitivno. Pazite, to je bilo to razdoblje, to je bio određeni bunt naroda i to treba percipirati po meni. Ja ću reći i preko što se događa, to ima veze s nacionalnošću i sad ne znam na što aludirate", rekao je.

Radić kaže da njemu taj datum ne znači ništa dobro. Ostatak sučeljavanja pogledajte ovdje.