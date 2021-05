Kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba Tomislav Tomašević i danas je komentirao suradnju s SDP-om, gradske pročelnike i direktore gradskih poduzeća.

Kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić govorili su danas o Zelenom planu za Zagreb.

"Nalazimo se na Cmroku. Ovdje su radili snježni topovi, koji su pravili snježne staze dok je temperatura u gradu bila 17 stupnjeva", rekao je uvodno Tomašević te podsjetio na velike probleme u vodoopskrbnoj mreži i gubitcima vode zbog loših cijevi.

"To je dodatni trošak za tri kune po kubiku i gubitak od barem 100 milijuna kuna godišnje. Moramo hitno krenuti u sanaciju vodoopskrbne mreže. Koristit ćemo novac iz EU fondova za takve projekte", izjavio je Tomašević. Na pitanje novinara o suradnji s SDP-om ponovio je kako će razgovori krenuti tek nakon drugog kruga lokalnih izbora.

"Vjerujem da će doći do suradnje i to tako da će to biti ugodna većina. No za sve velike projekte tražit ćemo konzensus. Mislim da je bitno da za neke strateški dugoročne projekte imamo konsenzus", rekao je Tomašević, pa nastavio sportskim riječnikom o drugom krugu i šansama protiv Miroslava Škore.

"Ništa nije gotovo, imamo 4 gola prednosti u 80. minuta, ali i dalje imamo 10 minuta. Svašta se događa u sportu, a tako i ovdje nije ništa gotovo". Komentirao je i izjave nekih gradskih pročelnika, tranziciju vlasti i direktore gradskih poduzeća.

"Razgovarat ćemo sa svima, tražiti njihova izvješća i onda odlučiti koga ćemo zadržati. Ovo nije ni prva ni zadnja tranzicija vlasti, ništa neće ići preko noći, naravno da će biti dijaloga sa svima koji su radili", rekao je zaključno Tomašević.