Jučer su iz platforme Možemo najavili da će, osvoje li vlast u Zagrebu, od svih gradskih pročelnika, direktora javnih poduzeća i Holdinga tražiti da stave svoje mandate na raspolaganje.

Takva najava nije se svidjela gradskoj pročelnici za gospodarstvo, Mirki Jozić. Poručila im je da pročitaju Zakon, a onda donose odluke jer, kaže, oni nisu ministri da stavljaju mandate na raspolaganje. Iz platforme Možemo stigao je odgovor.

"Oni koji su do sada upravljali evo trebali bi imati minimum i profesionalne i političke pristojnosti i ponuditi mandate, mi ćemo krenuti u rekonstrukciju gradske uprave, ona će se temeljiti na funkcionalnom spajanju ureda, dakle funkcijski da te cjeline imaju smisla", kazala je Sandra Benčić.

Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika kaže da treba napraviti reviziju, ali razgovorom, ne dekretima. "Ne 'ja ću tebi porušiti kuću jer ja to želim napraviti'. Ne možeš. To je demokracija, to je sloboda", kaže Škoro.

