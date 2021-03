Zagrebom bi od svibnja želio upravljati Joško Klisović, SDP-ov kandidat.

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba na lokalnim izborima je Joško Klisović.

Koji su mu planovi, što će ukidati, a što nastaviti od Bandićevih projekata, ali i tko su mu najžešći protivnici te mogući partneri - rekao je u Dnevniku Nove TV.

Kako je rekao, kaže da je odlučio ući u utrku za gradonačelnika u trenutku kad je vidio da grad propada do te mjere da mu treba nova uprava.

Na pitanje novinara je li onda shvatio kako bi novi gradonačelnik trebao biti iz Hercegovačke, a ne iz Hercegovine, odgovara da protiv Hercegovaca nema ništa.

"Ništa nemam protiv Hercegovaca, to su građani ovog grada koji su uložili sebe u njega i njegovi dentitet. S njima imam dobar odnos", rekao je Klisović.

"Građani su mi sami prilazili i rekli da im budim nadu, da bi stvari mogle ići na bolje i da neće biti zaboravljeni", dodao je Klisović.

Zna upravljati gradom

O kvaliteti koju ima, a koju Tomislav Tomašević možda nema kaže kako zna upravljati gradom.

"Grad je država, lokalna država. Ono što ja imam je sigurno upravljanje državom, odnosno određenim poslovima u državi u kojima sam stekao radno i poslovno iskustvo. To nemaju drugi kandidati, uključujući gospodina Tomaševića", objasnio je Klisović.

Dodao da je Tomašević kroz svoj aktivizam doprinijeo da se tema grada visoko podigne na političkoj agendi.

Smatra da će biti bolji gradonačelnik od aktivista

"Kritizirati trenutnu gradsku upravu i upravljati gradskom upravom i gradom - to je ipak razlika", istaknuo je Klisović.

Na pitanje novinara zašto aktivist ne bi mogao biti dobar gradonačelnik odgovara kako se radi o aktivisti koji nema iskustva.

"Ja ne kažem da aktivizam nije dobar, samo kažem da ću biti bolji gradonačelnik s obzirom na svoje iskustvo u upravljanju državnim poslovima", objasnio je Klisović.

Trenutno je u Gradu Zagrebu 27 pročelnika. "Mislim da je to previše", navodi Klisović. "Kad gospodin Filipović kaže da je 27 pročelnika previše, a sam je glasao", dodaje Klisović.

O biranju pročelnika na javnom natječaju kaže kako se radi o zakonu. "To je zakon i to moramo poštovati. Ja mislim da to nije dobro. Mislim da oni trebaju doći s gradonačelnikom", navodi Klisović.

"Pročelnici bi trebali dati svoje mandate na raspolaganje"

Zbog zakona, Bandićevi pročelnici bi mogli ostati na svojim mjestima. "Zato što to zakon tako kaže. Ali ja očekujem da oni ipak daju svoje mandate na raspolaganje, odnosno da omoguće novom gradonačelniku da raspiše novi natječaj i izabere ljude s kojima će raditi", smatra Klisović.

Na pitanje novinara hoće li na natječaju birati svoje pročelnike odgovara da ne može drugačije dok je zakon takav.

"Neću ni jedan natječaj fingirati, a pogotovo ne natječaj za javnu nabavu koji su do sada brlo često bili fingirani", dodaje Klisović. Što se tiče lošeg zakona, kaže da će predložiti da se to promijeni.

"Ako zakon kaže - moramo raspisati javni natječaj, raspisat ćemo javni natječaj", istaknuo je Klisović.

O Anki Mrak Taritaš

Navodi da mu Anka Mrak Taritaš ne šteti jer je popularan među svojim biračima.

"Ona je popularna među našim biračima, ali ja mislim da sam ja popularniji među našim biračima i ja mislim da, kad će trebati zaokružiti mene ili nju, da će zaokružiti mene. Dobrodošla je u utrku, neka iznese svoje argumente", objasnio je Klisović.

Imat će zamjenika i zamjenicu

Za svoje zamjenike navodi da će jedna biti zamjenica, a drugi zamjenik.

"Jedna osoba ženka će biti stručnjak za financije, a druga osoba, muška, bit će dokazana u borbi protiv korupcije. Takva se isprofilirala na području javnih djelatnosti, mislim da je poznato da sam vodio pregovore s gospodinom Renatom Petekom. mislim da smo se dogovorili", rekao je Klisović i nije htio otkriti na koga računa kao na zamjenicu.

O gradskoj blagajni i prodaji nekretnina

"Minus je dramatičan, još uvijek ne znamo koliki je točno", rekao je i odgovorio kako imaju bolju ideju od prodaje nekretnina.

"Imamo bolju ideju, da se obračunamo s korupcijom - 25 posto gradskog proračuna ide u privatne džepove neopravdano, bolje upravljanje gradskom imovinom, EU fondovi koji do sada nisu korišteni", navodi Klisović i dodaje da, ako se bude trebalo zadužiti da se dugovi reprogramiraju, napravit će i to.

O prodaji nekretnina navodi kako zavisi o čemu se radi. "Sigurno ne mislim prodavati nekretninu Gredelj. Taj prostor novim urbanističkim rješenjima pretvoriti u prostor javnog sadržaja", rekao je Klisović.

O djelatnicima Grada i Holdinga

O ljudima koji rade za Grad i Holding kaže kako će reformirati gradsku upravu i Holding.

"Oni koji pošteno i kvalitetno rade svoj posao, ostat će na svojim radnim mjestima i ne moraju se bojati za svoj posao", kazao je Klisović.

Partneri za koliciju

Za koalicijskog partnera navodi da je poželjan Možemo! "Vjerujem da će oni napraviti dobar rezultat da uđu u Gradsku skupštinu. Ako uđu neke druge stranke, meni bliske programom, s njima ćemo rado koalirati", kazao je.

"Nisam siguran da bih koalirao s Bandićevom strankom. Vidjet ćemo kako će stvari biti riješene. S onim što su oni do sada ostavili u Zagrebu - nije dobra referenca da koaliraju sa mnom", navodi Klisović.

Ako ne uspije na ovim izborima, tražit će nova profesionalna rješenja, zaključio je Klisović.

