Elena Puh Belci, kandidatkinja IDS-a za gradonačelnicu Pule, u završnom je obraćanju prije predizborne šutnje uputila posljednje poruke sugrađanima.

"Drage Puležanke i Puležani, dragi prijatelji,

Izborna kampanja je na samom kraju. Prvi put sam trčala jednu ovakvu utrku i želim se danas od srca zahvaliti na ogromnoj podršci, na svim komentarima i sugestijama koje ste mi slali i na volji da saslušate sve moje prijedloge i planove. Voljela bih da smo imali još više druženja, susreta i razgovora, što zbog epidemioloških mjera nije bilo moguće, ali obećajem da ćemo to nadoknaditi u mjesecima koji su pred nama!



Iskoristila sam ovu kampanju da vam predstavim svoj program i projekte koje ću realizirati u svom mandatu. Predstavila sam osam poglavlja koji pokrivaju sve aspekte života u gradu i nastojala sam biti vrlo konkretna. Moj program je realan. U njemu nema pričanja priča jer to nije moj stil i ja tako ne radim. To je konkretna projekcija onoga što će se početi realizirati već u lipnju, od parkinga, do proširenja doma za starije, nastave u jednoj smjeni i tako dalje. Svi koji me poznaju znaju da nikad neću obećati ono što ne mogu napraviti. Pred vas sam stavila ono najvažnije što imam – svoje ime. I neću se nikad dovesti u situaciju da me za četiri godine pitate što je s ovim ili onim projektom. Ono što sam najavila – to će se i napraviti. Nisam tradicionalna političarka, ali dobro znam svoj posao. I grad ću voditi tako – otvoreno, učinkovito i s velikom ambicijom za Pulu.

Vrijednosti koje me vode u životu, vodit će me i na mjestu gradonačelnice. Bit ću odgovorna, korektna i potpuno posvećena gradu. Pandemija na žalost još nije gotova, treba pripremiti sezonu i istovremeno imati dobar plan saniranja posljedica ove krize. Zato je važno da grad vode ljudi koji znaju posao, koji su odgovorni i koji mogu racionalno posložiti stvari.

Kandidirala sam se na ovim izborima zato što vjerujem u Pulu, vjerujem u nas i znam da Pula ima ogroman potencijal kojeg tek treba do kraja iskoristiti. Želim da naša djeca žive u gradu na koji će biti ponosna, u kojem će uživati i u kojem će odlučiti graditi svoj život!

Pozivam vas da zato da u nedjelju 16. 5. izađete na izbore i podržite moj plan za Pulu. Za četiri godine Pula će biti još bolji, uređeniji i ugodniji grad! To vam garantiram."