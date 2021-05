O sedam vijećnika Enia Meštrovića ovisi većina u zadarskom Gradskom vijeću. Veliko iznenađenje izbora bio je na trećem mjestu po broju glasova za gradonačelnika Zadra.

Enio Meštrović, o čijih sedam vijećnika ovisi većina u zadarskom Gradskom vijeću, odgovorio je na pitanje je li zadovoljan novim starim gradonačelnikom Zadra. "Ljudi su pokazali što misle o svemu tome. Jedan nezavisni kandidat za župana dobio je više glasova u Zadru nego jedan kandidat za gradonačelnika. OK, to je volja naroda i dobro", kazao je.

Tvrdi da se njegovih sedam vijećnika neće prikloniti nikome. "Oni će se prikloniti nama. Davat ćemo transparentno svoje ideje, one koje su zdrave za Zadar. Sve mora biti dano građanima na uvid. Mi ne idemo nikome, mada u kuloarima već pričaju da nas je kupio HDZ. Onda pričaju da nas je kupio SDP. Tako da je vjerojatno nemam više niti jednog vijećnika, a da nisam ni svjesan toga", rekao je.

"Ova priča zaslužuje malo dužu i topliju budućnost, jer nakon 30 godina što su nas političari naučili, radimo nešto novo. Ovo su ljudi koji su ušli u to kroz neki aktivizam i volonterstvo, oni žele dati nadu malim ljudima. To su ljudi, to nisu poltičari koji su došli na listu da bi nešto zaradili. Ne da sam uvjeren već sam 100 posto siguran", rekao je Meštrović, čovjek kojemu je glas dalo gotovo šest tisuća građana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr