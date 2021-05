Najveće iznenađenje izbora u Zadru je performer Enio Meštrović, kojeg mnogi znaju i kao Ričarda. O njemu i njegovim vijećnicima ovisit će budućnost Gradskog vijeća i moguće sklapanje većine. S njim je u Zadru razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Upitan kada je Enio, a kada Ričard, Meštrović objašnjava kako je i jedno i drugo.

"Kad Enio ne može izaći iz nekakvih svojih kulturnih okvira onda Ričard preuzima ulogu. Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća mora doći Ričard jer je on izabran od naroda, poslije toga će doći Enio jer on mora potpisati, on je jedini legitiman, ima osobnu kartu i otisak prsta", kaže.

Kazao je kako je i SDP-om i HDZ-om imao tek površne kontakte.

"Mi imamo svoj pravac od početka, znamo što ćemo, ostat ćemo na braniku malih ljudi, slobode svijesti, tako da mi više-manje znamo što ćemo napraviti. Kad se izabere gradonačelnik, reći ćemo jasno koji su uvjeti i nadam se da ćemo konstituirati Gradsko vijeće", kazao je Meštrović.

Upitan zašto skriva svoje vijećnike, objašnjava: "To nisu političari, to su moji dragi prijatelji i neću da se na njih radi pritisak. Oni mogu biti vijećnici, stav su izgradili kroz život, ali neću da ih se pritišće s jedne ili druge strane. Ja samo iznosim naše zajedničko mišljenje".

Pozvao je svoje birače da izađu na izbore i da, ako nisu zadovoljni, glasaju po svom nahođenju.

"Ako su zadovoljni, neka ostanu doma. Neka rade sve po svojoj svijesti.

Oni najbolje znaju što će napraviti, to je demokracija. Neka izađu u što većem broju“, rekao je.

Upitan je li bliže HDZ-u ili SDP-u, rekao je da je odgojen kršćanski, ali ne radikalno.

"Ja imam prijatelje na sve strane, zato jer sam drugačiji čovjek. Isus je bio ljevičar, ja ne dijelim, ja ljubim. Sa svim ljudima sam više-manje dobra. Formulirajte to kako hoćete, ali da, mogu dat svakome ruku na ovome svitu", rekao je.

