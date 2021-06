SDP-ov kandidat za istarskog župana Danijel Ferić najavio je u nedjelju da će do sutra u 24 sata uputiti žalbu Ustavnom sudu na rješenje DIP-a, kojim je sa 40 glasova razlike izgubio od IDS-ovog kandidata i novog župana Borisa Miletića, naglasivši da sud ima rok od 48 sati za odgovor na žalbu.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) potvrdilo je na subotnjoj sjednici da je za župana Istarske županije izabran Boris Miletić, a za zamjenika Tulio Demetlika te da se neće ponavljati izbori za župana. DIP je to učinio donoseći rješenje kojim je tek djelomično prihvatio prigovor Danijela Ferića, SDP-ova kandidata za istarskog župana o izbornim nepravilnostima i zahtjevu za uvid u cjelokupni izborni materijal.

"DIP je djelomično prihvatio moj prigovor, no to nije bilo dovoljno da bi se u konačnici promijenio rezultat", rekao je Ferić na konferenciji a novinare u Puli.

Ustvrdio je kako je "rješenje DIP-a pokazalo da su zapravo izbori za župana u Istri kontaminirani jer su pronađene nepravilnosti, od čega najviše na biračkim mjestima gdje IDS obnaša vlast, i to na 17 biračkih mjesta u Puli, na 6 u Labinu, na 5 mjesta u Rovinju te na 3 biračka mjesta u Poreču i Pazinu".

Moralni pobjednik

Ferić je dodao kako se osjeća moralnim pobjednikom ovih izbora.

Tvrdi kako je rješenje DIP-a dokaz da su nepravilnosti zaista i postojale, te da je njegov tim u cijelosti proučio rješenje na 25 stranica koje je dostavilo DIP.

"Odbijeni smo u dijelu za koje mi smatramo da je zapravo ključan jer nam nije omogućen u popise birača koji su izašli na glasovanje a nismo mogli provjeriti navode iz Labina da su glasale osobe koje u trenutku održavanja izbore nisu niti nalazile u Hrvatskoj. Nije nam omogućeno da izvršimo uvid u glasačke listiće u preostalih 30 gradova i općina u Istri, a sve ove nepravilnosti našli smo u svega 11 gradova i općina", kazao je Ferić.

Ističe kako upravo iz tog razloga smatra da postoje elementi za upućivanje žalbe na ovo rješenje DIP-a.

"Zahvaljujem se Državnom i županijskom izbornom povjerenstvu na suradnji, imamo možda i različite poglede na određene elemente", kaže Ferić.

Napominje da su legalisti i poštuju njihove odluke, ali da će koristiti pravne lijekove koje su im na raspolaganju jer su, kaže, 'dokazali da su nepravilnosti postojale, i to u ne malom broju'.

Ferić: SDP ne vrši pritisak na DIP

SDP-ov Ferić je odbacio pritužbe IDS-ovog kandidata koji je SDP prozvao da vrši pritisak na izborna povjerenstva, a sam je, kaže, uputi prigovor na tim istim povjerenstvima.

"Smatramo to licemjernim i to nije dobro za IDS. Oni će se u idućem razdoblju jedno određeno vrijeme baviti sami sobom, a nama je sutra novi radni dan. U županijskoj skupštini bit ćemo konstruktivna oproba, korektiv vlasti te predlagati rješenja koja će biti od interesa za građane Istre", zaključio je Ferić.

SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović izjavila je da kada bi ona bila na mjestu Borisa Miletića, sama bi zatražila da se ponovno prebroje glasovi jer će ga, kako tvrdi, "iduće četiri godine pratiti jedno breme da možda i nije legalni izborni pobjednik".

"To nije dobro za nas, ne likujemo zbog IDS-a, nego nije dobro u svijesti ljudi da misle da je netko pokrao izbore. Da sam na njegovom mjestu zatražila bi novo prebrojavanje. Tu ne vidim nikakav problem, to je očito problem Borisa Miletić i njegov strah da stane bez funkcije", izjavila je Radolović.

Bassanese: DIP se bavi formom, ne sadržajem

Predsjednik istarskog SDP-a Vili Bassanese kazao je kako se rješenje DIP-a bavi formom, a ne sadržajem.

"Sadržaj je ispravnost i pravičnost volje birača da njegov glas bude ispravno prenesen i prebrojen. Ako svi mi želimo bolju, pravičniju i uređeniju Hrvatsku istih prava za sve nas, moramo početi mijenjati stvari na bolje. Zakon koji ne predviđa i ne uređuje ono što propisuje, nije dobar zakon, jer je apsurdno da je tumačenje zakona jače od samog zakona", rekao je Bassanese.

Dodao je da kada "svi u Hrvatskoj budu shvatili da je ispravnost i pravičnost iznad svih loših zakona, koji su očito na ovom primjeru manjkavi i nedorečeni i stvaraju novu nepravdu, tek tada ćemo imati uređenu Hrvatsku".

"Do tada ne smijemo čekati, skrivati se i ne poduzimati ništa jer se nas to ne tiče. Mislim da je poruka jasna, ako Ferić nije pobijedio čestitat ćemo Miletiću, no po nama još to nije do kraja utvrđeno. Jednostavno zakon treba mijenjati, ako smo mi pokusni kunić mi smo bar sretni zbog toga", zaključio je Bassanese.