Lidl i Čisto podzemlje nastavljaju edukaciju tisuću osnovnoškolaca o zaštiti okoliša i podzemnih voda

Projekt, koji je započeo s ciljem edukacije najmlađih o važnosti zaštite okoliša, kroz interaktivna predavanja i radionice djeci približava teme očuvanja prirodnih resursa, pravilnog zbrinjavanja otpada i uloge svakog pojedinca u zaštiti podzemlja. Samo tijekom prošle školske godine održano je 149 predavanja koja je poslušalo više od 6.200 učenika, a ove se godine planira obuhvatiti još veći broj škola diljem Hrvatske.

Učenici OŠ Srdoči čiste vrtaču u blizini škole (1) (Foto: PR)

Djeca kao budući ambasadori prirode

Kao i dosad, edukacije će provoditi speleolozi i volonteri inicijative Čisto podzemlje, koji će učenicima približiti jedinstvenu prirodnu baštinu hrvatskog krša te ih potaknuti da i sami postanu ambasadori i čuvari prirode.

„Projekt Ambasadori Čistog podzemlja pokazao je koliko je važno ulagati u znanje i svijest djece o zaštiti okoliša. Veselimo se novom ciklusu edukacija i suradnji s osnovnim školama diljem Hrvatske, kroz koju ćemo dodatno proširiti krug malih ambasadora prirode. Lidl i ove godine nastavlja podržavati projekt, a ukupna donacija u projekt do sada iznosi gotovo 40.000 eura, čime se osigurava kontinuitet edukacija i širenje projekta u još više škola diljem zemlje“, poručila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidl Hrvatska.

Lidl Hrvatska Cisto podzemlje ucenici OŠ Srdoči Foto: PR

Projekt Ambasadori Čistog podzemlja nastao je kao nastavak dugogodišnje volonterske inicijative Čisto podzemlje, koju Zagrebački speleološki savez provodi od 2015. godine. Tijekom gotovo deset godina djelovanja, speleolozi su zajedno s volonterima očistili brojne jame, špilje i izvore pitke vode od otpada, a edukativna komponenta projekta dodatno je osnažila njegov pozitivan utjecaj na zajednicu.

„Projektom Ambasadori Čistog podzemlja educirali smo tisuće učenika i gotovo tisuću učitelja, koji poruke o zaštiti prirode prenose dalje. Povratne informacije od učitelja i učenika su izvanredne i jednoglasno žele da se vratimo u svaku školu i nastavimo edukaciju. Ove školske godine želimo uključiti još više škola i nastaviti stvarati generacije koje razumiju i poštuju prirodu“, izjavio je Ruđer Novak, voditelj inicijative Čisto podzemlje.

Lidl Hrvatska u svim svojim inicijativama posebnu pažnju posvećuje održivosti i zaštiti okoliša. Tvrtka je postavila ambiciozan cilj postizanja Net Zero do 2050. godine, a već bilježi smanjenje emisija stakleničkih plinova za više od 50% u odnosu na 2019. godinu. Projekt Ambasadori Čistog podzemlja važan je dio te strategije jer pokazuje da odgovorno poslovanje počinje s edukacijom i uključivanjem zajednice.

Natječaj za najkreativnije učenike ponovno u 2025./2026.

I ove školske godine osnovne škole u kojima će se održati edukacije imaju priliku sudjelovati u nagradnom natječaju za najkreativniji učenički rad na temu zaštite podzemlja i okoliša. Pobjednički rad, kao i prošle godine, bit će nagrađen donacijom za školu od 2.000 eura. Prošlogodišnji pobjednički rad O.Š. Srdoči možete pogledati na poveznici: SRDOCI