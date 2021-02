Cijepljenje protiv koronavirusa u Hrvatskoj ide poprilično sporo, no s dolaskom novih doza cjepiva postupno se ubrzava i procjepljivanje. Što se tiče Zagreba, sve je spremno za drugu fazu, kada će se cijepiti građani stariji od 65 godina i kronični bolesnici. Masovno cijepljenje i u domovima zdravlja počinje u ponedjeljak.

Najiščekivanija faza, kada će se moći cijepiti svatko tko želi, trebala bi se početi pripremati nakon dolaska znatnijih količina cjepiva, što se, prema riječima ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimira Šostara, očekuje za tri do četiri tjedna.

"Dogovorili smo uspostavu megapunkta za cijepljenje u dva paviljona zagrebačkog Velesajma. Cijepilo bi se sa sva tri odobrena cjepiva, dakle Pfizerovim, Moderninim i AstraZenecinim. To bi trebalo ići prilično brzo jer bismo imali oko 30 timova i procjena je da bismo mogli dnevno cijepiti i do 10 tisuća ljudi, radilo bi se od 8 do 20 sati. Problem je što Pfizerovo i Modernino cjepivo treba čuvati zamrznuto pa je najjednostavnije sve raditi na jednom mjestu", kaže Šostar.

Moguć treći val: "Imale su ga sve epidemije u svijetu"

Osobno je za zadržavanje postojećih epidemioloških mjera jer, kaže, možemo očekivati i treći val.

"Svaka epidemija do sada imala je tri vala – prvi koji je bio relativno blag, drugi intenzivniji, a onda i treći koji je bio još blaži od prvog. Španjolska gripa u drugom je valu odnijela 50 milijuna života. Što prije procijepimo, to će biti manja vjerojatnost tog trećeg vala", objašnjava.

Smatra da je odluka Nacionalnog stožera da znatnije ne popušta mjere vrlo logična.

"Ne znam što će dalje odlučiti, ali mislim da jako dobro rade. Neka ljudi malo pogledaju što se događa u Slovačkoj, Češkoj, Potrugalu. Znam da je ljudima teško, sve to razumijem, ali zdravlje i ljudski životi su prije svega", poručuje.