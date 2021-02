Epidemiologinja HZJZ Goranka Petrović komentirala je mogućnost nabavke ruskog cjepiva.

Rusko cjepivo postala je tražena roba koja još nije dobila odobrenje od EU regulatora. Premijer Plenković potvrdio je da Hrvatska neće naručivati rusko cjepivo prije nego ga odobri EU. Epidemiologinja HZJZ Goranka Petrović komentirala je mogućnost nabavke ruskog cjepiva.

Na pitanje je li ova nabavka izgledna ili je sve na "dugom štapu", odgovara: "To je više istraživanje mogućnosti i koje su nam opcije na raspolaganju. Želimo vidjeti na koji način se to može regulirati. Europska regulatorna agencija za lijekove preporuča da se svakako to cjepivo odobri centraliziranim putem", kazala je.

Na pitanje, znači li to da nećemo ići putem Mađarske, odgovara: "Mađarska nije registrirala to cjepivo u potpunosti kako treba, već je išla na uvoz određenih serija cjepiva i to znači da je odluku o korištenju cjepiva temeljila na administrativnoj provjeri jednog dijela dokumentacije koja se koristila u postupku registracije u Rusiji. Znači da je jedan veliki dio dokumentacije zaobiđen. Dokumentacija koja se odnosi na kakvoću lijeka, na sigurnost i djelotvornost. Sva tri elementa su jako bitna da se donese odluka treba li ili ne odobriti cjepivo", pojasnila je.

To bi značilo da odgovornost za nuspojave preuzima Mađarska, a ne proizvođač cjepiva. "Centralizirano odobrenje cjepiva ima puno prednosti. Ako se nešto dogodi, onda je odgovornost na proizvođaču, a ako nema centraliziranog odobrenja, dio odgovornosti preuzima država", pojašnjava.

Epidemiologinja je rekla i da bi ona osobno pričekala odobrenje EU regulatora i da se u ovom trenutku ne bi cjepila ruskim cjepivom.

"Proizvođač još uvijek nije podastrao dovoljno podataka. Ima tu još dosta netransparentnosti. Mi imamo dva članka o tom cjepivu. Sputnjik izaziva jako dobar imunološki odogovor. Objavljen je i rad iz treće faze istraživanja. Zaštita cjepivom je 91,6 posto i to je jako visoka razina zaštite i to je u rangu za druga vektorska cjepiva", kazala je.

Kaže kako nuspojave ruskog cjepiva ne odstupaju u odnosu na ostala cjepiva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr