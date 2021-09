I u srijedu se okupila nekolicina prosvjednika ispred osnovne škole u Krapinskim Toplicama. Na terenu je i policija. S obzirom na to da i dalje odbija staviti masku, učenik ni danas nije bio na nastavi, već je s ocem sjedio na ulazu u zgradu. Premijer Andrej Plenković traži sankcije.

U Krapinskim Toplicama je bio reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić koji je sa županom Krapinsko-zagorske županije Željkom Kolarom razgovarao o tome kako će se riješiti ova pat pozicija.

Na pitanje koliko će sve još trajati, Kolar je kazao: "Ja se nadam što kraće. Bio bih najsretniji, kao i sve učenice i učenici, kao i sve nastavnice, nastavnici i ravnatelj - da je ta priča završila, a najbolje bi bilo da se nikada nije dogodila".

"Nažalost, to nije tako. Poduzimaju se sve mjere da se na miran način riješi ovaj problem. Apeliram na roditelje dječaka da omoguće djetetu da ide u školu kao i sva ostala djeca", kazao je Kolar.

Pokušat će razgovarati s robiteljima

Navodi kako će u četvrtak ponovno pokušati ponovno razgovarati s roditeljima.

"Pokušao sam s njima razgovarati. Razumijem da mogu biti protiv mjera, poštujem da imaju pravo na prosvjed, ali ne na način da ugrožavaju svu ostalu djecu koja idu u školu u Krapinske Toplice. 308 učenika ide u školu", kazao je Kolar.

"Jedna gospođa se isto protivi maskama, ali ne na ovakav način. Niti jedan drugi roditelj nije dao podršku ocu dječaka", dodao je Kolar.

Osam dana problema

Priča u Krapinskim Toplicama traje osam dana. Kolar smatra kako institucije rade presporo na rješavanju ovog slučaja.

"Pravobraniteljica za djecu je tek jučer došla u Krapinske Toplice, ovaj tjedan je krenuo s akcijom i Centar za socijalnu skrb, tu je bio i ministar znanosti Radovan Fuchs, pruža se psihološka pomoć za sve ostale učenike i učitelje u samoj školi. Jedna vrlo, vrlo mučna situacija", navodi Kolar.

"Mi moramo osigurati djeci da bez straha dolaze u školu i da bez ometanja mogu pratiti nastavu", istaknuo je.

Osigurali i zaštitare

Zbog toga su, navodi, osigurali i zaštitare kako ne bi opet bilo nasilnih upada u školu. Djeci je ponuđena psihološka pomoć, ističe Kolar.

"S djecom se razgovara, pojedinačno nitko nije zatražio psihološku pomoć, no učiteljice i učitelji rade dodatni posao razgovarajući s djecom da bi oni preživjeli ovo bez nekih većih posljedica", rekao je Kolar.

Deseci policajaca i zaštitari su oko škole. Na pitanje novinara - tko će to sve platiti, Kolar odgovara: "Kao i uvijek - porezni obveznici RH će to platiti, ali ja u ovom trenutku ne bih govorio koliko će to koštati. U ovom trenutku je bitno da se one scene od petka nikad više i nigdje ne ponove i da mi osiguramo sigurnost našoj djeci".

O ukidanju maski u Sinju

S druge strane, na prijedlog gradonačelnika Sinja - Mire Bulja, načelnik tamošnjeg stožera donio je odluku kojom preporučuje ukidanje obveze nošenja maski za učenike i učitelje u osnovnim i srednjim školama. Kolar je komentirao tu odluku.

"Nisam stručnjak za epidemiologiju, za to imam svoj Zavod za javno zdravstvo. Slušam struku, struka je donijela određene odluke i na meni i mojem timu i školama je da ih poštujemo. Kad bi za svaku stvar svatko od nas mislio da je najpametniji i može nekakva svoja pravila igre nametati, ne znam gdje bi bio kraj", rekao je Kolar.

"Moram priznati da nisam čuo prijedlog kolege Bulja, on na njega ima pravo, ja ću se za sada držati preporuke struke i Nacionalnog stožera i uputa Ministarstva Znanosti i obrazovanja", zaključio je Kolar.

