Iz Bruxellesa stižu nove promjene u označavanju roka trajanja prehrambenih proizvoda. Europska komisija mijenjat će oznake "najbolje upotrijebiti do" jer u njima vidi krivca što u Uniji 20 posto hrane završi u otpadu.

U otpadu i dalje završi previše hrane kojoj nije istekao rok. Europska komisija zato kreće u promjenu oznaka "upotrijebiti do" i "najbolje upotrijebiti do" jer je istraživanje pokazalo da polovica građana ne razumije razliku.

"Da se recimo ostave obje oznake gdje bi 'upotrijebiti do' označavalo do kad je hrana sigurna za konzumaciju, a 'najbolje upotrijebiti do' dokad je optimalna kvaliteta. Također se razmatra opcija da se potpuno ukine oznaka najbolje upotrijebiti do i ostavi samo do kad je namirnica sigurna za konzumaciju", rekla je Biljana Borzan, zastupnica u EU parlamentu.

Jedan od prijedloga je da se proširi popis vrlo dugotrajnih namirnica poput tjestenine koje bi bile u potpunosti izuzete od označavanja roka trajanja, ali se tome protivi Italija. Barem deset posto hrane u otpadu je završilo jer su potrošači krivo shvatili oznaku "najbolje upotrijebiti do".



"U tu paletu proizvoda spadaju čips, cornflakesi, šećer, sol, čokolada", kaže Tanja Topović Tilipović, Centar za informiranje i edukaciju potrošača.



Tu su još i čajevi i riža pa uz promjene oznaka ide i jača promotivna kampanja koja će građanima objasniti razlike u oznakama rokova trajanja.

Tomislav Sokol, zastupnik u EU parlamentu je rekao: "U Europskoj Uniji se baci 20 posto hrane. Znači s jedne strane se 20 posto baci, a s druge 33 milijuna građana Europske unije ne mogu si priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan."



Među građanima malo tko će reći da baca hranu.



"Ne, ne, to ne bacam, Znam točno", kaže Vlatka.



Željko kaže: "Kupi koliko ti treba za danas i eventualno za sutra, a ne 'ja imam novaca puf, pa ću kupit ne znam na tone+ što se kaže"



"Uzmem, pa mi stoji, stoji, pa bacim hranu. To je neminovno, svakom se to dogodi", rekla je Petra.

U Hrvatskoj se, prema istraživanju, svakom građaninu dogodi da baci 71 kilogram hrane u godinu dana.

