O stanju s brojem medicinskog osoblja kao i mogućoj aktivaciji Arene Zagreb kao lokacije za liječenje oboljelih od COVID-19 reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak razgovarala je s predsjednikom Hrvatske liječničke komore Krešmirom Luetićem.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva, trenutačno je gotovo 2000 medicinskih djelatnika izvan pogona - zaraženi su ili u samoizolaciji.

Šef Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić kaže kako tri krovne liječničke organizacije, Komora, Zbor i Sindikat, pozivaju građane da budu odgovorni.

"Svi mi zajedno, ali i svatko pojedinačno, svaki dan odlučuje i ima utjecaj na razvoju ove pandemije, dakle svi mi svojim ponašanjem svakodnevno donosimo odluku hoće li se naši bližnji zaraziti, hoće li se epidemija širiti ili ćemo kreniti ka smanjivanju ovih brojeva", kaže Luetić.

Ističe, ako se trend zaraženih liječnika i medicinskih sestara nastavi, za dva do tri tjedna imat ćemo 10.000 medicinskih djelatnika izvan pogona.

"Tko će onda liječiti silne zaražene sugrađane?", pita se Luetić.

Dodaje da je dio liječnika obolio i vrlo ozbiljno, a dio ih se nalazi i na intenzivnoj njezi.

"Sve to znači upitnost pružanja zdravstvene zaštite našim sugrađanima. Nije jednako ako jedan liječnik skrbi za 5, 10 ili 50 ljudi. Moramo biti svjesni da su kapaciteti našeg osoblja vrlo ograničeni", kaže Luetić.

Iako Arena Zagreb još nije aktivirana, Luetić se nada kako do toga neće doći.

"Arena nije projektirana za prihvat bolesnih ljudi. Ja se nadam da do aktivacije ovakvih građevina neće doći, ali odluka hoćemo li aktivirati Arenu i puniti je bolesnim ljudima, na svakom je pojedincu u Hrvatskoj", rekao je Luetić.

O mogućnosti da zaraženi asimptomatski liječnici i dalje rade Luetić kaže kako se o tome progovara u nekim europskim zemljama.

"Nadam se da u Hrvatskoj nećemo morati razgovarati o tome jer to bi značilo da je došlo do svojevrsnog sloma zdravstvenog sustava i da imamo toliki manjak zdravstvenog osoblja da svi oni koji mogu iole pružati zdravstvenu zaštitu moraju to činiti. Mislim i nadam se da do toga neće doći", poručuje Luetić.

