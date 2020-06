Nacionalni Stožer danas je objavio kako je u posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 67 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Brojka je nešto bolja od one objavljene u subotu, no ne poklapa se s izvješćima županijskih stožera.

Ako zbrajamo podatke odaslane iz županijskih stožera pojedinačno, novozaraženih je danas čak 20 više.

Zašto dolazi do nesrazmjera u brojkama i kako to popraviti u razgovoru za DNEVNIK.hr objasnila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš.

„Zbrajanje po stožerima je prejednostavna matematika da bismo dobili stvaran broj zaraženih. Naime, lokalni stožeri prikupljaju svoje podatke po županijama, primjerice u Osječko-baranjskoj županiji imaju tri epidemiologa, jedan u Đakovu, dva u Osijeku. Oni prikupljaju svoje podatke i njihovih 24 sata je možda od 9 do 9, a Nacionalni stožer podatke uzima do 12.45 sati. Županijski stožeri znaju koliko imaju zaraženih, jer su broj utvrdili testovima i tada ga unose u nacionalnu platformu. Dakle evidencije nisu iste jer nisu u realtimeu. Mi ovisimo o tome koliko su epidemiolozi slučajeva unijeli u sistem“, objašnjava Bubaš.

Ističe kako se čitavo vrijeme komunicira i telefonom, ali se broj zaraženih ne prijavljuje usmeno nego putem nacionalne platforme.

„Razlika se stvara zbog, recimo to tako, tehničke stvari, zbog ljudskog faktora, jer epidemiolozi zaista jako puno rade, puno su na terenu i nekad ne uspiju odmah unijeti broj“, objašnjava Bubaš.

Nagađanja da se stvarnim brojevima zaraženih manipulira odbacuje.

„To nije niti etički, niti časno, nitko se to ne bi usudio napraviti. Ne znam ni kako bi to netko mogao učiniti. Ako bi netko lažirao brojke, to bi se brzo saznalo jer bi postalo čudno da se negdje naglo smanjio broj novih slučajeva. To je nemoguće“, kaže Bubaš i dodaje:

„Stvarno bi bila velika šteta da se zbog loše iskomuniciranih podataka stekne neki loš dojam i da se baci ljaga na sve te ljude epidemiologe koji tako naporno rade. Mi smo mala, ali toliko uspješna nacija i zaista bi bila šteta da se zbog tako nečeg nastane nezadovoljstvo“, zaključila je Bubaš.

I ministar Beroš objasnio je danas razliku u brojkama te rekao da je riječ o različitim 24-satnim intervalima zbog kojih se onda brojke ne mogu podudarati.