Stigao je nalaz inspekcije resornog ministarstva, koji je potvrdio da je dom za starije i nemoćne u Legradu radio ilegalno, no Ministarstvo zdravstva još uvijek nije u javnosti otkrilo što se dogodilo u bolnici u Čakovcu, u kojoj je preminuo pacijent na hemodijalizi. Sve je te događaje u Dnevniku Nove TV komentirao ministar zdravstva Vili Beroš.

Ukupno je 24 zaraženih štićenika i troje djelatnika u ilegalnom domu za starije u Legradu. Stigao je nalaz inspekcije resornog Ministarstva. Vlasnik nije imao dozvolu za rad i protiv njega će najvjerojatnije biti podnesena kaznena prijava.

Nalaz inspekcije jasno kaže da je 36 štićenika u domu za starije i nemoćne u Legradu boravilo ilegalno. Vrata ostaju zatvorena i nakon karantene.

Što se dogodilo u Čakovcu?

I dok je stigao nalaz inspekcije iz Legrada, nadzor Ministarstva zdravstva zbog smrti pacijenta na hemodijalizi u Županijskoj bolnici Čakovec, nije javnosti iznio što se dogodilo. Podsjetimo, u utorak mu je ubrizgano u krv sredstvo za obavljanje toalete koje je namijenjeno za kožu.

Toksikološki nalaz se čeka, ali i informacija koliko je osoba odgovorno i zašto je došlo do zamjene sredstava. Pacijent je bio pod sumnjom zaraze koronavirusom, pa je sestra koja je bila uz njega morala biti u zaštitnom odijelu. Na to već danima podsjećaju strukovne udruge i smatraju da bi na to trebalo gledati kao na otegotnu okolnost u svakodnevnom zdravstvenom radu. Obitelj je podnijela kaznenu prijavu, pa slučaj istražuju policija i DORH.

Beroš: Ovaj slučaj nije jednostavan

O svim je tim događajima, ali i drugim aktualnim temama u zdravstvu u Dnevniku Nove TV govorio ministar zdravstva Vili Beroš. Kada je riječ o čekanju nalazu inspekcije iz Čakovca, Beroš kaže da je se nalaz ne čeka dugo.

''U tijeku je i rad Povjerenstva za unutrašnji nadzor u županijskoj bolnici. U tijeku su i izvidi zdravstvene inspekcije. Ovaj slučaj nije jednostavan'', kaže.

Na pitanje odgovornosti za rad ilegalnog doma u Legradu, Beroš je kazao da je on zadužen za praćenje zdravstvene situacije, a ovo je pitanje za druga područja.

O obveznom nošenju maski

Što se tiče obveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenom, Beroš je kazao da se još nije razgovaralo o sankcioniranju onih koji se toga ne pridržavaju.

''Ono što je važno jest ukazivati na važnost nošenja zaštitnih maski. Naime, održavanje fizičkog razmaka jedan je od najvažnijih načina sprečavanja širenja bolesti. Naravno da nije uvijek moguće održati distancu i u tim je slučajevima maska vrlo važan element. Možemo reći da ovih dana nošenje maske postaje gesta s porukom – čuvanje je vlastita odgovornost'', govori ministar.

Kaže da ''nitko na ovom svijetu nema resurse'' da bi kontrolirao nose li svi ljudi maske. ''Sve je na odgovornosti. Moramo znati da nošenjem maske štitimo druge'', poručuje Beroš.

Ponovno radi rodilište u Petrovoj

Ministar je otkrio da je ponovno otvoreno rodilište u zagrebačkoj bolnici u Petrovoj nakon što je privremeno bilo zatvoreno jer otkriveno da je jedan liječnik zaražen koronavirusom te je njegovih 15 kolega završilo u samoizolaciji.

Beroš kaže da, ako se svi budu pridržavali mjera, funkcioniranje zdravstvenog sustava nije upitno tijekom epidemije.

''Međutim, treba ponovno naglasiti da je sve ono što se radi na ulazu u zdravstvene ustanove od velike važnosti za čuvanje zdravlja pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika. Sve te procedure su stvarno nužne i to će najbolje doći na vidjelo tijekom jeseni kad će vjerojatno širenje virusa biti učestalije'', objašnjava ministar.

Isplata prekovremenih na rate?

Kada je riječ o problemu prekovremenih sati koji nisu isplaćeni liječnicima, Beroš je otkrio da su održana dva sastanka s Ministarstvom financija kako bi se definirano način otplate svih dosad neisplaćenih prekovremenih sati onim liječnicima koji podižu tužbe. Vjerojatno će biti plaćeni obročno.

Vili Beroš je istaknuo i da korištenje eUputnica zasad funkcionira vrlo dobro. ''Oko 8200 naručivanja eUputnica dnevno je nešto što stvarno obećava'', rekao je ministar zdravstva.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr