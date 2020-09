Stotine liječnika podiglo je tužbe protiv neispravnog obračuna i isplate prekovremenih. Očekuju isplate od između dvadeset i sto tisuća kuna, a neki su već krenuli i u ovrhe.

Nakon naših priloga u Dnevniku Nove TV i HUBOL je objavio podatke ankete provedene među 713 liječnika vezano za neisplatu prekovremenih. Tužbu protiv neispravnog obračuna i isplate prekovremenih podignulo je nešto više od 67% ispitanika. Sedam i pol posto još nije, ali to planira, a 24,5% ispitanika tužbu nije podignulo.

Za 14,6% ispitanika prvostupanjskom presudom je dosuđeno između 20 i 40.000 kuna. Njih 9 posto očekuje iznos između 40 i 60.000 kuna. Također, oko 9% ih očekuje između 80 i 100.000 kuna. Svega 12,7% ispitanih liječnika je i primilo isplatu na temelju pravomoćne presude.

Vidjeli smo i prošli tjedan da su neki liječnici već krenuli u ovrhe. Tijekom tjedna smo čuli da sve strane žele razgovarati i ovo konačno riješiti. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica provjerila je ima li odgovora iz Ministarstva. Odgovorili su kako oni surađuju s liječnicima na rješavanju pitanja. Vištica je razgovarala i s predsjednicom liječničkog sindikata Renatom Čulinović Čaić.

Sindikalistica tvrdi da nije zadovoljna suradnjom s državom jer je očigledno da oni tu nisu bitni akteri jer nisu pozvani na nikakve razgovore vezano uz prekovremene. „Ne možemo biti zadovoljni jer od 2018. pokušavamo riješiti taj problem, još sa bivšim ministrom, a ove godine smo već poslali četiri dopisa nastojeći riješiti taj problem“, dodala je.

Od donošenja pravnog stajališta vrhovnog suda 9.12.2019. još uvijek nisu riješili ovaj problem.

„I dalje imamo problema s naplatom dosuđenih dugova liječnicima, nepoštivanje pravomoćnih sudskih presuda pokazuje nepostojanje pravne države“, oštro je poručila.

"Situacija je loša"

Komentirala je i kako će se najavljene tužbe odraziti na sustav te rekla da je to jako loša situacija.

„Ovrhe bolnica znače da će se ti dugovi morati naplatiti iz limita koje bolnice imaju i koji pokriva sve troškove poslovanja, plaća i onoga što je potrebno za redovno funkcioniranje bolnica. Kad vam neki izvanredni dug dođe, a doći će ovrhom, i kad to bude u većem broju, sigurno je da će bolnički računi doći u blokadu i sprječavati normalan rad bolnica“, napomenula je.

Kaže kako nije u redu da se takav problem koji se na državnoj razini nije rješavao sedam godina sada prebacuje na bolnice i njihove ravnatelje, a da se ništa po tome pitanu ne poduzima. Dodala je da unatoč koronakrizi, nema puno mjesta za ustupke državi i bolnicama.

„Pravomoćna presuda dosuđuje određeni iznos i tu nema rasprave, to se mora isplatiti. Plan otplate se može dogovarati sa svakim liječnikom individualno jer su sve tužbe individualne. Ako netko pristane na to da mu se isplati u rati, u redu, to je njegova dobra volja, ali u slučaju ovrhe, nema više dogovora, onda nema rata, ovrha sjeda u punom iznosu i tu je priča završena“, zaključila je Čaić.

Jasno da je korona sve nekako produžila, ali evidentno je da ćemo s koronom još neko vrijeme morat živjeti i vrijeme je da se pozabavi konkretnim problemima u zdravstvu. Odgađanje ovog problema može samo generirati veće troškove.

