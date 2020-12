Primiti cjepivo ili ne - za mnoge je još velika dvojba.

Neki se boje cjepiva, dok neki više strahuju od same bolesti.

"Bojim se, nije to još provjereno i sigurno", smatra Marija. Anita bi cjepivo vjerojatno primila. "Vjerojatno da, da se riješim ovog zla. Mislim da cjepivo ne može biti toliko štetno", kaže. Jadranka ipak ne želi: "Nisam baš sigurna u to cjepivo."

Sugrađanin Marko smatra da bi se trebali cijepiti svi. "Jer je to naša obveza, štititi i druge, tako da bi trebali računati na sve, a ne samo na nas", kaže. Željka pak o mogućnosti cijepljenja govori: "Ne osjećam se ugroženo, čuvam sebe i svoje najbliže, tako da ne."

Interes za cijepljenje nije velik ni među onima, koji bi ga trebali provoditi - zdravstvenim radnicima. Neslužbene informacije za sada kažu da ih se malo više od polovine spremno cijepiti. U pulskoj bolnici još manje.

"30 posto je zainteresiranih od ukupnog broja zaposlenih, ja sam očekivala da ćemo u prvom valu doći do 50 posto", kaže doc. dr. sc. Irena Hrstić, ravnateljica OB Pula.

Sve se, smatra ravnateljica, odvija prebrzo i za njih.

"O cjepivu se sad počelo na naglo pričati, nemamo uvod, promociju,

kako su izašli ti rezultati ispitivanja koji su u tijeku", dodaje Hrstić.

A kako uvjeriti ljude dok se struka još premišlja? Vlada će do kraja tjedna usvojiti plan cijepljenja. Zavod za javno zdravstvo, doznajemo, angažirati agenciju za odnose s javnošću. Prvi hrvatski epidemiolog uvjerava - s kampanjom se ne kasni.

"Mi ćemo organizirati znanstveno-stručne rasprave o cijepljenju, a istovremeno ćemo ići s medijskom kampanjom", kaže Krunoslav Capak.

30 hrvatskih znanstvenika i liječnika poslalo je pismo o važnosti cijepljenja. Pacijenti će informacije dobiti i u ljekarnama.

"Kad dobijemo sve informacije ćemo organizirati edukacije za ljude, da oni mogu to jednostavnim jezikom proslijediti dalje pacijentima. I to je prednost ljekarnika. I mi tu količinu znanja, koja je nekad i na latinskom, jednostavnim jezikom objašnjavamo ljudima", kaže Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Europska komisija priprema masovnu kampanju. Plan je uključiti javne osobe - glumce, sportaše, pjevače, koji bi poduprli cijepljenje. Aktivni su i na društvenim mrežama. Putem jednostavnih video minuta objašnjavaju sve o cjepivu.

Kod nas se kasni, uvjeren je liječnik i zastupnik Domovinskog pokreta. "Prilika je propuštena u sedmom mjesecu kad su sve uljuđene i organizirane zemlje organizirale tromjesečnu kampanju u kojoj su educirale svoje pučanstvo", kaže Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta.

Cijepljenje je dobrovoljno. No, dio oporbe je za obvezu, bude li potrebe.

"Ako bude samo 50 posto to neće biti dovoljno, ako ne bude dovoljno onda država mora učiniti da bude dovoljno", poručuje SDP-ov Arsen Bauk. Bez najmanje 70 posto građana imunih na COVID-19 pandemija ide dalje. Pred liječnicima i Vladom težak je zadatak.

Dr. Potočki Rukavina: "Cijepljenje će biti jako, jako zahtjevno"

Za procjepljivanje građana računa se na obiteljske liječnike. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica o cjepivu je razgovarala s dr. Vesnom Potočki Rukavinom, iz Koordinacije obiteljske medicine.

Kaže kako je napravila kratku anketu među kolegama iz cijele Hrvatske.

"Dobila sam podatak da se javilo između jednog do 20 pacijenata po timu kolegama. Sigurna sam se će kolege se aktivno uključiti u tu važnu javnozdravstvenu akciju. Tu iskaču pojedini timovi, to je 20, 30, najviše 50 pacijenata, a to su oni kolege koji su krenuli na neki način skupljati te informacije, sada u 20. stoljeću, telefonom", kaže Potočki Rukavina.

Dodaje kako su obiteljski liječnici na neki način dobili zadatak da HZJZ-u kažu koliki bi bio predviđen broj pacijenata koji bi se cijepili protiv COVID-19.

"Ja imam 2100 pacijenata, 600 pacijenata iznad 65 godina, 200 kroničnih, znači ja bih trebala nazvati 600 pacijenata i pitati hoće li se cijepiti. To je neizvedivo u ovom trenutku", poručuje.

Naglašava kako procjepljivanje građana obiteljski liječnici ne mogu obavljati sami.

"Ne možemo sami jer je naš posao vrlo zahtjevan, naše ambulante nisu sada samo za COVID pacijente, naravno da imamo i sve ostale pacijente, kronične, onkološke, pacijente koji nas trebaju zbog psihičkih poteškoća, povrede i sve ostalo. Administrativni posao uzima nam dvije trećine radnog vremena. Ja sam danas imala 150 pacijenata i ne znam gdje bi sada još uvrstila i to cijepljenje. Naravno, prijedlog je da to van radnog vremena provodimo i da se uključe svi raspoloživi kolege u Hrvatskoj koji su mogući da nam pomognu u tome", kaže Potočki Rukavina.

Dodaje kako obiteljski liječnici ne znaju ništa o medijskim akcijama i kampanjama, osim onog što sporadično čuju iz medija.

Kaže kako su 7. prosinca uputili jedan prijedlog kao uduga Kohon, Ministarstvu, HZJZ-u, Hrvatskoj liječničkoj komori, Civilnoj zaštiti, no...

"Nikakav odgovor nismo dobili. Predlažemo jednu digitalnu platformu u 21. stoljeću gdje bi se medijski poticalo pacijente da se javljaju u tu platformu koja bi sadržavala sve relevantne podatke o pacijentima. Svi bi podaci bili objedinjeni i u naše programe bi bili poslani naši pacijenti, ja bih onda dobila uvid u mojih 20, 30 ili 50 pacijenata i onda ću lako organizirati to cijepljenje koje će biti jako, jako zahtjevno", kaže liječnica.

