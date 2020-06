S temperaturom raste i broj gostiju u Hrvatskoj. Jedno od mjesta s trenutačno najvećim brojem turista je i Medulin. Nadolazeću tutirističku sezonu za Dnevnik Nove TV komentirao je predsjednik Hrvatske udruge hotelijera Veljko Ostojić.

Nakon Rovinja i Vira, Medulin je grad s trenutačno najvećim brojem turista. Predsjednik Hrvatske udruge hotelijera Veljko Ostojić za Dnevnik Nove TV kaže da se hoteli na Jadranu već pune, no ne tako brzo kao kampovi i apartmani.

''To je očekivano i razumljivo. U ovoj turistički specifičnoj godini gosti biraju objekte u kojima mogu osigurati mir, tišinu i izolaciju. Ali ono što veseli jest to da najave za sedmi, osmi i deveti mjesec nisu tako loše. Dapače, dobre su'', rekao je Ostojić.

Hoće li se spuštati cijene?

Kada je riječ o cijenama, Veljko Ostojić kaže da će neki cijene spuštati, a neki neće, no to je odluka individualnih hotelijera. ''Ja se nadam da će potražnja biti takva da neće doći do značajnijeg spuštanja cijena'', kazao je.

Predsjednik hotelijera komentirao je i kartu koju je objavio New York Times na kojoj je Hrvatska označena crvenom bojom kao nesigurna zemlja za turiste.

''Ja ću jasno i otvoreno reći da su to gluposti. To je mogao napraviti ili netko tko ne zna dovoljno posao koji radi ili netko tko ima zle namjere prema Hrvatskoj. No to je možda posao za hrvatsku diplomaciju ili dobre odvjetničke urede. Istina je da je Hrvatska najpoželjnija, najsigurnija i najbliža turistička destinacija Mediterana'', kaže Ostojić i dodaje da to dokazuju i brojka od 300.000 turista.

