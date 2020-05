Na Jadranu je 17.000 turista, a oko 3000 na kontinentu. Nećemo uhvatiti one prošlogodišnje brojke, ali lijepo je vidjeti da s porastom temperature raste i broj gostiju.

U Hrvatskoj trenutno boravi oko 20.000 turista. Jedan od najfotografiranijih gradova na Mediteranu je Rovinj, no on je ovih dana poluprazan. Malobrojni turisti, došli su većinom iz Slovenije.

"Kao da smo u veljači, samo što je toplije. Neobično je, ali mislim da će ipak za koji mjesec biti drugačija slika", uvjeren je Roman iz Slovenije. Brojke nisu ni blizu prošlogodišnjima, kada se u Rovinju gužvalo oko 10.000 gostiju, no situacija se napokon pomiče na bolje.

"Rezervacije su krenule, buking je dobro krenuo, pogotovo za sedmi i osmi mjesec, imamo svakodnevno jako puno upita naših potencijalnih gostiju iz stranih zemalja", kaže Odete Sapač iz TZ Grada Rovinja.

Za sada domaći turisti spašavaju sezonu, kao najbrojniji turisti trenutačno u svojoj zemlji. Za njih su cijene tek nešto povoljnije, dok je za strano tržište puna cijena.

"Domaći gosti će vjerojatno nešto stizati, a od stranaca ništa ne očekujemo do osmog mjeseca, za sada. Za domaće goste nudimo nekakve popuste, ali za strance idu normalne cijene kao i uvijek", kaže Jelena Ivković, iznajmljivačica.

Aktivnosti na otvorenom

Hrvatska kao epidemiološko čudo ima dobru startnu poziciju kada je brojanje turista u pitanju, isto tako idealnu ponudu za postkorona vrijeme. Sve aktivnosti na otvorenom, bit će omiljene aktivnosti - novog normalnog ljetovanja.

"Kvadovi, kajaci, jahanje kroz prirodu, adrenalinski park, sada je to malo drugačija ponuda, može gost doći, ima ručak u masliniku, ima večeru u vinogradu", napominje Mladen Draguzet iz tvrtke koja se bavi aktivnostima na otvorenom.

Svi oni koji nisu odustali od putovanja i koji su među 20.000 gostiju koliko ih je trenutačno u Hrvatskoj uživaju u miru i tišini i to im se sviđa.

"Divna je zemlja, dobro je, ljudi su u redu, vrijeme je lijepo i more...", kaže Peter iz Njemačke. No, iako se njima to sviđa, mi bismo ipak prepune turističke destinacije.

Mi sami najbolji smo promotori hrvatskog turizma. Znamo da slika govori tisuću riječi, i da vrlo lako postane viralna. Stoga, ne preostaje nam ništa drugo nego izabrati najprepoznatljiviju lokaciju u našem gradu, snimiti selfi, dodati hešteg i fotografiju poslati u svijet.

Poslati u svijet, kako bi svijet stigao k nama.

Fotografija Rovinja sa 600.000 lajkova

Upravo se to postiglo fotografijom na kojoj je Rovinj. Naime, taj je gradić postao najnovija zvijezda jedne fotografije, koja je u kratkom roku obišla svijet.

Zahvaliti to možemo Instagram profilu EarthPix, koji uživa publiku od skoro 17 milijuna followera i koji je na svojoj platformi podijelio fotografiju Rovinja iz zraka.

Autor fotografije je Julien Duval, a ovom je fotografijom Rovinj dobio dragocjenu reklamu. Fotografija je prikupila 600.000 lajkova.

