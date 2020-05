Dobra epidemiološka slika u Hrvatsku vraća turiste. U zemlji ih je trenutačno oko 22.000. Polovica su domaći gosti, a od stranih - najviše je susjeda Slovenaca, ali i Nijemaca.

U Hrvatskoj se, kažu, osjećaju sigurno. A konkurenti na Mediteranu s lošijom epidemiološkom slikom negoduju. Ugodna temperatura nešto iznad 20 stupnjeva, bazen, i društvo - jedino je što je Nijemcima potrebno za dobar godišnji odmor u Hrvatskoj.

No, kako bi do njega došli, ipak im je trebalo više papirologije nego proteklih godina. "Morali smo pokazati na svim granicama naše rezervacije, putovnice i telefonske brojeve", kazao je Ali iz Njemačke.

To im je uzelo tek nekoliko dodatnih minuta čekanja na granicama. Nikakvih problema nisu imali s prelaskom u Austriju, Sloveniju i konačno u Hrvatsku.

"Krenuli smo rano ujutro, čekali smo petnaest do dvadeset minuta na granici s Austrijom. I oko 30 minuta sa Slovenijom i Hrvatskom. Putovanje je bilo jako lijepo", dodaje Ali.

Odlična epidemiološka slika

I sigurno, napominju. Odlična epidemiološka slika u Hrvatskoj, bolja nego u njihovoj zemlji, razlog je zašto niti u jednom trenutku nisu razmišljali o otkazivanju rezervacije.

"Ovdje se osjećam sigurnije nego u Njemačkoj, jer Istra je već oko tri tjedna bez korone, dok je u Njemačkoj ima puno više", navodi Werner iz Njemačke.

No, otkazivanja i premještanja rezervacija je bilo. I to u predsezoni, odnosno, u travnju, svibnju i prvoj polovici lipnja.

"Ono što nas izuzetno veseli je činjenica da smo uspjeli zadržati oko 90% rezervacija u smislu prebacivanja rezervacija na kasnije termine u ovoj, ali i u sezoni 2021. ili kroz vaučere koje će gosti upotrijebiti za rezervacije u istim objektima", kazao je Mladen Bujanić, suvlasnik putničke agencije Myistria.

Trka za nautički turizam

Objekti koji će biti puni ove sezone zasigurno su kuće za odmor, ali i kampovi koji gostima pružaju izolaciju i privatnost. S njima u mrtvoj uturci je i nautički turizam. No, moramo prihvatiti činjenicu da popunjenost neće biti na razini prošlih godina.

"Nadamo se da ćemo od polovice ili od početka lipnja od desetog do petnaestog doista s otvaranjem granica s našim najznačajnijim emitivnim tržištima otpočeti nešto što će ličiti već na neku predsezonu i početak za glavnu sezonu", istaknuo je Denis Ivošević iz Turističke zajednice Istarske županije.

Iz turističkih agencija napominju da bi svakako trebalo povećati količinu službenih informacija i uputa za turiste. Ovo je godina borbe za svakog gosta.

"Ono što će u budućnosti pomoći u zadržavanju gostiju je svakako nedvosmislena i jasna komunikacija uvjeta pod kojima se može doći u RH kao strani turist", smatra Mladen Bujanić, suvlasnik putničke agencije Myistria.

Jedva dočekali putovanje

Ono što veseli, jest i porast broja domaćih gostiju, koji su trenutačno uz Slovence i Nijemce naši najbrojniji turisti. "Jedva smo dočekali da ukinu ove mjere sigurnosne, da se otvore ove granice županija da možemo malo mrdnuti", kazala je Biljana.

A neki su na putovanje otišli i prije ukidanja mjera u svojoj zemlji pa će na povratku morati u karantenu, ili se testirati na COVID-19. "Kad se granice ponovno otvore, svi će doći, sada su malo, ne baš uplašeni, ali jedini je problem poslije, kada se vrate kući", navodi Debi iz Austrije. Kući, gdje će ponijeti glas o covid free, turističkoj destinaciji.

Među prvima se oporavlja nautizam

Među prvima oporavlja se nautički turizam. Španjolski mediji navode kako neke multinacionalne kompanije premještaju svoje flote na hrvatsku obalu.

Je li to tako, kazao je gost Dnevnika Nove TV Sean Lisjak, predsjednik Udruženja marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Lisjak kaže kako ne bi rekao da je to istina, no da je čuo kako mediji prenose takve vijesti.

"Takve informacije nas vesele. Sutra ćemo svi biti informirani o svemu tome. Ako je to tako, mi to pozdravljamo", kazao je. Za protekli vikend navodi da je zabilježen prvi skroman dolazak klijenata.

"Ovaj vikend smo već zabilježili ozbiljniji dozaka u naše marine. Apeliramo na ubrzanje protoka gostiju s propusnicama i nadamo se da će svaki vikend njihov broj rasti", rekao je Lisjak i dodao kako se nada d asu dva ružna mjeseca iza svakoga od nas.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr