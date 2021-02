Od danas kavu za van smiju prodavati i kafići. Prema odluci Nacionalnog stožera, kafići mogu prodavati sve što inače nude, ali u varijanti za ponijeti jer terase su i dalje zatvorene, a zadržavanje ispred samih objekata je zabranjeno. Ugostitelji su podijeljeni oko otvaranja, ali slažu se u jednom - raditi kavu za van nije isplativo.

Zdravko Karna, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, u razgovoru za DNEVNIK.hr, kazao je da većina kafića, nakon novih popuštanja mjera, neće paliti svoje aparate za kavu.

"Stvar je u neisplativosti. Ljudi na automatu kavu uzmu za 3 ili 4 kune, a kako se terase ne smiju otvarati niti se smije ulaziti u objekt, neće davati 10 ili 12 kuna za kavu iz kafića kad ju mogu uzeti drugdje, sjesti na klupu ili s kavom u ruci prošetati. Uz takve mjere ne može im se pružiti cijeli doživljaj ispijanja kave, doživljaja nema. Ne smije se zadržavati, nema glazbe, usluge konobara, cijena sve to ne pruža", komentira Karna.

Dio kafića koji će ipak kuhati kave za van posegnuo je za akcijama. Na Srednjacima jedan je kafić u ponedjeljak snizio cijene svih kava za van i nudi ih za simboličnih 6 kuna.

Koliko je kafića ipak odlučilo otvoriti svoje blagajne, iz Nacionalne udruge znat će kasnije tijekom dana.

Organizacija i nabava robe, bar što se tiče kafića, ne bi trebala biti problem, kaže Karna.

"Veći je problem restoranima nabaviti namirnice. Kafić svoju robu nabavlja dnevno i mislim da tu neće biti problema", rekao je.

"Ovo nije popuštanje mjera, nego izjednačavanje kriterija"

Dopredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja grada Zagreba Dražen Biljan, prema informacijama kojima raspolaže, kaže kako će tek polovica zagrebačkih ugostitelja krenuti s ponudom ''za van''.

"Prerano je za ocjene, ali mi ugostitelji ne smatramo ovo popuštanjem mjera, nego samo izjednačavanjem kriterija da su konačno ugostitelji nakon opetovanog traženja dobili ispravljanje nepravde - da mogu i oni spravljati coffee to go", kaže.

Dodaje da to stvara neznatan dio u njihovu prometu i jednostavno nije isplativ.

"Kolege koje kreću s tim to rade iz nekog psihološkog momenta, da probude djelatnike, lokale, očekujući čim prije otvaranje kako treba. Osobno imam tri bara i nisam ih otvarao. Kad sam sve brojke stavio na papir – ne isplati mi se. Bolje mi je ostati zatvoren. Jer tko će u kafiću uzimati recimo, pivo ili sok za van, kad na kiosku to isto može uzeti upola jeftinije. Mi smo ugostitelji, mi smo tu da ugostimo građane, nismo trgovci, a ovo je trgovačka mjera. Postajem trgovac u nelojalnoj konkurenciji. Nama treba coffee to stay. Kava je doživljaj, da se sjedne uz kavicu, druži, jada, veseli. Ovo je uništavanje ugostiteljstva", rekao je Biljan za DNEVNIK.hr.

Nada se da će na snazi ostati mjere za očuvanje radnih mjesta kao i naknade za fiksne troškove.

"Tražimo i fiksnu naknadu za svih 12 mjeseci rada u otežanim uvjetima zbog pandemije, ali Stožer se od jeseni ne želi s nama sastati", napominje Biljan.