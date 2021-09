Stožer je donio nove mjere, rekao je na sjednici Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dok je ministar zdravstva Vili Beroš otkrio koliko je cijepljenih među hospitaliziranima.

Sve informacije na jednom mjestu u prilogu Dnevnika Nove TV donio je reporter Dino Goleš. Epidemiološka slika sve je lošija. Raste broj zaraženih pa je Hrvatska na novoj korona karti ECDC-a i dalje cijela u crvenom. Stožer je donio šest odluka na nacionalnoj razini.

Produljenje mjera na nacionalnoj razini

Neke su iste, neke strože, neke liberalnije. Tri su tehničke, odnosno samo se produljuju i to do kraja rujna. I dalje će se nositi maske u svim unutarnjim prostorima i na otvorenom gdje nije moguće održati distancu. Produljuju se i mjere koje uređuju rad trgovina te one koje uređuju organizaciju javnog prijevoza.

Nove mjere na nacionalnoj razini

Među novim mjerama prva je ona koja propisuje obvezu posjedovanja EU digitalne COVID potvrde za popisivače i kontrolore popisa stanovništva. Druga se odnosi na turizam. Točnije na goste iz trećih zemalja koji će granicu moći prijeći i uz predočenje rezervacije smještaja uz uvjet negativnog PCR testa ne starijeg od 72 sata.

Treća će, uoči hladnijih dana, razveseliti event industriju! Dopuštena je organizacija sajmova i izložbi u zatvorenom, ali svi koji sudjeluju - od organizatora, tehnike do izlagača i posjetitelja - morat će imati covid potvrdu.

COVID potvrde u zdravstvu obvezne

COVID potvrde od listopada će biti potrebne i za sve zdrastvene radnike. Do sada je cijepljeno 84 % liječnika, 62 % medicinskih sestara i 66 posto medicinskih suradnika. Gledajući ukupno stanovništvo - prvu dozu primilo je 52 % odraslog stanovništva, a cijepljenje je završeno za njih 49 %.

Važnost cijepljenja Vlada je u četvrtak potkrijepila sljedećim brojkama: u posljednjih tjedan dana od COVID-a je hospitalizirano 420 osoba, što je osam punih autobusa. 77 posto njih nije bilo cijepljeno!

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



