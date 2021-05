Dok školarci čekaju povratak škole, uživo na današnjem sastanku sa Stožerom, ugostitelji su dogovorili sve detalje plana za povratak normalnog u industriji svadbi, evenata i koncerata. Odradit će se probna događanja i ako sve prođe dobro, vraćaju se koncerti i tradicionalne velike svadbe.

Pravi koncert Damir Kedžo nije odradio od početka pandemije. U međuvremenu je i prebolio koronu, a jučer je bio i na cijepljenju glazbenika i spremno čeka zeleno svjetlo stožera.

''Na cesti nisam, gladan nisam, struju plaćam. Ne mogu reći da mi je bilo toliko grozno, ali bez veze mi je zbog činjenice da ja živim za pjevanje i za to da pjevam za publiku i naravno kad to nemaš naravno da ti to fali'', rekao je.

Na današnjem sastanku sa Stožerom, ugostitelji su dogovorili da će u četvrtak ipak prvo odraditi probni poslovni domjenak.

''Gdje će biti gosti isključivo cijepljeni s dvije doze, u trajanju od četiri sata. Sedam dana nakon toga pristupaju PCR testu da vidimo kako je prošao domjenak'', objasnila je Žakline Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja.

Već u subotu slijedi probna simulacija svadbe. ''Oko 120 uzvanika, cijepljeni s dvije doze, preboljeli koronu unazad 180 dana i sa negativnim PCR testom. Održat će se klasična ceremonija uz večeru i uživo glazbu'', govori Troskot.

Nakon svadbe slijede i prvi probni koncerti koje iščekuje cijela event industrija koja živi jedino od pomoći države. Na pozornici popularne zagrebačke Tvornice kulture u posljednjih je godinu dana održan samo jedan koncert i to tek prošli mjesec.

''Oko 150 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj, ako ovoj koncertnoj industriji pribrajamo kompletnu event industriju. Mi smo svi u nadi da prema koncu godine, da će procijepljenost biti takva da normalno počnemo funkcionirati jer mi ne priznajemo novo normalno, želimo se vratiti na staro'', rekao je direktor Tvornice kulture, Dražen Goreta.

Uskoro možda više nećemo samo sanjati da smo s društvom bili na koncertu jer ako na probnim događanjima bude dovoljno mali broj zaraženih iz Stožera kažu da će se zaista vratiti ono staro normalno.

